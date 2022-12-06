Bloomberg рассказал об ответных мерах России на нефтяной потолок цен

В ответ на введение потолка цен на российскую нефть, Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры. Об этом 6 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в Москве рассматривают несколько вариантов регулирования цен. Первый — установление минимальной фиксированной стоимости на баррели нефти из России. Второй — введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы. Если данные варианты будут приняты, то их регулярно будут подвергать пересмотру, уточнили собеседники Bloomberg.

Кроме того, по их информации, в настоящее время готовится указ президента России Владимира Путина, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам продавать российскую нефть в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

В статье отмечается, что, желая избежать влияния установленного ценового потолка на страны, которые покупают российскую нефть, Москва стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения нефтяных санкций начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российская нефть будет востребована на мировом рынке.

4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, в свою очередь, считает, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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