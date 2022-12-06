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Эксперт оценил ситуацию с торговлей российской нефтью на фоне санкций

Эксперт Митрахович: в первую очередь России необходимо перенаправить поставки нефти
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Фото: REUTERS/Tatiana Meel
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В первую очередь России, в отношении которой Евросоюз ввел связанные с нефтью ограничения, необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке, рассказал «Известиям» 6 декабря ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

«Пока, в первую очередь, нам нужно, конечно, перенаправить поставки и заняться созданием собственного страхового бизнеса по перевозке. Тогда будет намного больше свободы действий», — уточнил эксперт.

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Он отметил, что вице-премьер РФ Александр Новак ранее в этот день заявил об использовании новых страховых механизмов.

«Когда говорят, что большая часть рынка обслуживалась страховщиками из Европы, в частности из Великобритании, это, конечно, справедливо. Но есть такое выражение: новые песни придумывает жизнь. В том числе и те предприятия, которые имели 10% рынка, у них сейчас возникает возможность использовать текущую ситуацию для увеличения своей доли на рынке, почему бы России этим не пользоваться», — сказал эксперт.

По его мнению, косвенно Новак имел в виду, что используются разные варианты поставок нефти в новые регионы и, возможно, через них — перепродажа нефти.

«Опыт обхода санкций со стороны ряда стран, в том числе Ирана, показывает, что эти механизмы более-менее работают», — уточнил Митрахович.

4 декабря Новак заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Главы министерств финансов стран G7 еще 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозящийся морским путем, на уровне $60 за баррель. ЕС, США, Великобритания ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, которые перевозят нефть из России по цене выше установленного ограничения.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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