Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд

Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза (ЕС) для Украины на €18 млрд, предложенный Еврокомиссией (ЕК) на 2023 год. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает The Associated Press.

Официальную позицию Будапешта озвучил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщив, что его страна против новой поправки в финансовому законодательству.

«Мы не смогли принять пакет помощи, но мы не опустим руки. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы в начале января приступить к оказанию помощи Украине», — цитирует агентство министра финансов Чехии Збынека Станюры.

Из-за вето остальным 26 странам — членам ЕС потребуется искать возможности для того, чтобы блок смог оказать помощь Украине в январе по общей европейской линии, без участия в этом процессе Венгрии.

2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине дорого обходится западным странам. По его словам, это связано не только с финансированием армии и восстановлением экономики страны, но и с необходимостью поддерживать функционирование украинского государства.

В связи с этим он заявил, что Венгрия готова оказать Украине помощь на основании двусторонних соглашений, но выступает против общеевропейского кредита на эти цели.

24 ноября сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

9 ноября Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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