Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Мир
В Ватикане началась церемония похорон Бенедикта XVI
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Общество
В Чечне простились с Хасбулатовым
Мир
Немецкий политолог указал на невозможность для Киева «вернуть» Крым и Донбасс
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $700 впервые с сентября 2021 года
Происшествия
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности
Мир
Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении брата Уильяма
Мир
В ЕС рекомендовали ввести тестирование на COVID-19 для пасажиров из Китая
Общество
В РФ развивается ипотека под 4% на новостройки
Общество
В Госдуме предложили ввести госзаказ на покупку единой школьной формы
Сюжет:

В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга 5 января не стал комментировать признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения заключались с целью дать Киеву больше времени на подготовку к противостоянию с Россией.

По формату без содержания: почему провалились переговоры в Берлине
Украинскому урегулированию не помогли даже усилия президента Франции

На брифинге Дюжаррику задали вопрос, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям.

«Это довольно правомочный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшней ситуации», — ответил он.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Косачев отметил, что слова европейских политиков о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. Сенатор заявил, что ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений для подготовки к «большой войне».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. «Минск-2», комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023