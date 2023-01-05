В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга 5 января не стал комментировать признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения заключались с целью дать Киеву больше времени на подготовку к противостоянию с Россией.

На брифинге Дюжаррику задали вопрос, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям.

«Это довольно правомочный вопрос, но я оставлю исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам. Мы очень сосредоточены на сегодняшней ситуации», — ответил он.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Косачев отметил, что слова европейских политиков о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. Сенатор заявил, что ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений для подготовки к «большой войне».

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. «Минск-2», комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.