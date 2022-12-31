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В Совфеде назвали предательством Донбасса слова Олланда и Меркель о «Минске»

Вице-спикер Совфеда Косачев: слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях — это фиксация предательства Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил вице-спикер Совфеда Косачев в Telegram-канале.

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По его словам, саботаж Минских соглашений Киевом и коллективным Брюсселем запустил развитие событий по единственно оставшемуся сценарию.

«Когда Россия, пусть и почти в одиночку, пусть и другими средствами, на самом деле продолжает защищать людей на тех территориях, которые были бездумно отринуты от Украины Киевом на Майдане и, как теперь выясняется, преданы Берлином и Парижем в Минске. Именно так. Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства», — написал Косачев.

Сенатор заявил, что ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.

Он отметил, что только Россия пыталась последовательно и честно выполнять соглашения, оставаясь единственной стороной, которая поддерживала граждан Украины.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. По его словам, соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

22 февраля российский лидер заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией. Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

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