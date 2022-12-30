Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 30 декабря интервью изданию Kyiv Independent заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Он признал, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее заявившая об этом, была права.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена», — сказал политик.

Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

Спустя несколько дней бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез. Документ дал возможность выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

22 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией.

Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.