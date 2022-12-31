Европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений для подготовки к «большой войне». Об этом в субботу, 31 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Все восемь лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений» и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что раньше примером циничной лжи и лицемерия были США на Совбезе ООН с якобы «доказательствами наличия химического оружия» у Ирака, теперь таким примером будут европейские «гарантии» по минским соглашениям.

Клишас отметил, что западными ценностями XXI века стали ложь, лицемерие и двойные стандарты.

Ранее в этот день вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что cлова бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. Сенатор заявил, что ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.