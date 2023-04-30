Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 29 апреля, рассказала о своих усилиях по предотвращению украинского кризиса.

«Я использовала всё, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — заявила она в интервью газете Die Zeit.

По мнению экс-главы правительства ФРГ, тот факт, что ее дипломатические решения не принесли желаемого результата, не делает саму инициативу бессмысленной.

Меркель также высказалась в защиту своей политики в отношении РФ. Она подчеркнула, что минский процесс был разумным шагом, который мог бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году. Вместе с тем она признала, что Минские соглашения с самого начала не пользовались популярностью у Киева.

Политик воздержалась от прогнозов по поводу развития сегодняшней ситуации, но упомянула, что необходимо создать условия для продуктивных переговоров.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил Киева в противостоянии с Россией. Меркель отметила, что все страны — участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в феврале, что обман Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.