Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ. Видеотрансляция
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Как отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе выступления глава государства даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Также будет обсуждаться вопрос положения российской экономики.
Ранее 16 июня Путин на полях ПМЭФ провел встречу с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам. Кроме того, президент ОАЭ подчеркнул, что страна рассчитывает принять более 1 млн туристов из России.
ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.