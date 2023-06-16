Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023

Президент РФ Владимир Путин 16 июня проводит встречу с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Перед началом переговоров главы государств встретились на площадке ПМЭФ и посетили стенды ОАЭ. Страна является основным гостем экономического форума.

На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам. Кроме того, президент ОАЭ подчеркнул, что страна рассчитывает принять более 1 млн туристов из России.

«Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты — очень хороший и комфортный партнер», — сказал глава российского государства.

Также лидеры стран начали обсуждение ситуации на Украине. Президент ОАЭ выразил готовность содействовать в урегулировании конфликта.

«Спасибо за ваши слова и знайте, что если ОАЭ могут сыграть какую-то еще роль по стабилизации обстановки, в гуманитарных вопросах, мы готовы этому всячески содействовать», — заявил он.

Ранее в этот день помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что встреча состоится непосредственно перед пленарным заседанием ПМЭФ. Представитель Кремля добавил, что в делегации ОАЭ будут несколько министров и представители бизнеса. Ушаков вместе с тем резюмировал, что Путин «достаточно часто» встречается с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, у лидеров сложились доверительные, конструктивные отношения.

В последний раз президенты встречались осенью 2022 года также в Санкт-Петербурге.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на форуме в этом году.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ.