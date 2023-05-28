Не первый пошел: российский Bork выходит на рынки ОАЭ и Турции

Еще одна российская компания — производитель бытовой техники Bork — выходит на рынки ОАЭ и Турции . Об этом «Известиям» рассказали несколько участников рынка торговой недвижимости, знакомых с ситуацией. Ассортимент в этих странах будет таким же, как и в РФ. Обычно сначала ритейлер открывает флагманские бутики, от 350 кв. м. Площади под магазины или арендуются на длительный срок — более 10–25 лет, или приобретаются в собственность. Ранее об аналогичных планах говорили и другие отечественные компании, такие как «Л'Этуаль» и 12 storeez. Эксперты говорят, что расширение экспансии — это всегда большие инвестиции и компаниям к этому нужно подходить осознанно, учитывая и необходимость насыщения внутреннего рынка.

Расширение возможностей

Производитель бытовой техники и аксессуаров Bork планирует выход на рынки ОАЭ и Турции, рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Информацию подтвердил вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.

Время выхода станет понятным, когда будут найдены подходящие площадки, добавил Дмитрий Томилин. По его информации, сейчас Bork рассматривает варианты как в рамках стрит-ритейла (здания компания предпочитает покупать), так и в рамках ТЦ. Важно, что, как правило, это центры с удачной локацией и большой проходимостью . От договоренностей с владельцами этих площадей будет зависеть и количество магазинов, и скорость открытий, добавил он.

Бутик Bork на 2-м Смоленском переулке, 1/4, в Москве Фото: wikipedia.org

— Bork уже давно работает на территории стран бывшего СССР. Экспансия на рынки Турции и Арабских Эмиратов — это продолжение стратегического развития. В мае мы были в Ереване, в большом двухэтажном магазине компании , — это достаточно престижная локация, бренд представлен на достойном уровне, — отметил Дмитрий Томилин.

По его словам, ассортимент ритейлера в других странах будет таким же, как и в России. Организация хочет показывать свою стандартную линейку продуктов, у нее сбалансированный комплект, имеющий международную направленность , отметил он.

Обычно сначала Bork открывает флагманские бутики от 350 кв. м. Площади будут арендоваться на длительный срок — более 10–25 лет, или приобретаться в собственность , рассказал Дмитрий Томилин.

— Логично открывать в новых странах бутики премиум-формата большой площади. Вход на новый рынок обычно начинается с нескольких магазинов, затем идет корректировка стратегии и дальнейшее развитие, — отметил Павел Люлин.

Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, в настоящий момент компании ищут возможности для развития на новых иностранных рынках из-за введенных в 2022 году санкционных ограничений .

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Информация с инициативами Bork не поступала, вместе с тем считаем, что подобный подход может значительно повлиять на узнаваемость бренда и наращивание объемов экспорта , — добавили там.

«Известия» направили запросы в Bork.

По словам Павла Люлина, для российских компаний важно выходить на внешние рынки, когда внутри страны конкуренция стала более слабой . Это помогает поддерживать связь с новыми трендами и развиваться в ногу со временем.

— Стратегия сетевого ритейла подразумевает органичный рост и развитие, поэтому когда сокращается предложение на локальном рынке, компания начинает смотреть на соседние, — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Ранее, как писали «Известия», об аналогичных планах говорили и другие отечественные ритейлеры, такие как «Л'Этуаль» и 12 storeez .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— О своих планах о выходе на рынок ОАЭ говорят «Л'Этуаль», «Вкусвилл», ресторанный холдинг Tigrus, 12 storeez, ведет поиск площадок и Teikа Boom . При этом ряд сетей уже открыты: belle you, Brusnika, Nonna Collection, Osteria Mario, «Швили» (того же холдинга Tigrus), открылась Krasota WRF, Belcanto , — рассказала партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова.

Сетевые стратегии

Большинство российских организаций уже имеют развитые сети в странах ближнего зарубежья, поэтому их желание наращивать свое присутствие в них вполне обоснованно , отметила Евгения Хакбердиева. Выход на международные рынки — это и диверсификация, а также рост популярности бренда и оборотов, то есть капитализации компании , отметила она.

Экспансия Bork не связана с нынешней ситуацией, скорее это реализация уже начатой стратегии , сказал Дмитрий Томилин. У компании очень высокая концентрация бутиков по России. При этом есть магазины в Казахстане, в Белоруссии, в Армении (правда, не в таких количествах), которые открылись более чем три года назад. Узбекистан как рынок ритейлер начал рассматривать два года назад, то же происходит и по другим регионам , рассказал он.

Торговый центр в Дубае Фото: Global Look Press/FHans Lippert

Выход на новые рынки позволяет вкладывать имеющиеся ресурсы так, чтобы они эффективно работали , сказала Ольга Антонова. По ее словам, в РФ в торговой недвижимости уже есть насыщение и даже перенасыщение в некоторых городах, необходимо думать о новой целевой аудитории на развивающихся динамичных рынках , с большим притоком новых резидентов и инвесторов, как в ОАЭ.

— Когда год назад мы открывались в Эмиратах, здесь еще практически не было российских брендов и организаций, сейчас же это очень похоже на Москву. Очень много марок и предпринимателей, стартапов и компаний из РФ и СНГ сделали за год здесь огромный рывок , — сказал основатель игрового проекта GameGreed Александр Шевчуков.

В ОАЭ действительно много возможностей: тут всё работает на бизнес и все этому рады, отметил бизнесмен. Причем предпринимателей поддерживает правительство Эмиратов, и не только словами, но и субсидиями, и обеспечением доступа к глобальному рынку , подчеркнул Александр Шевчуков.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

С уходом западных брендов в России также открылись большие возможности для развития . Как писали «Известия», отечественные ритейлеры, как давно присутствующие на рынке, так и новые, последний год активно развиваются, увеличивая площади своих магазинов и занимая освободившиеся места ушедших брендов . В 2023 году в РФ откроется более 400 новых точек наших fashion-ритейлеров. Речь, в частности, идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group.