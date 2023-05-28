Не первый пошел: российский Bork выходит на рынки ОАЭ и Турции
Еще одна российская компания — производитель бытовой техники Bork — выходит на рынки ОАЭ и Турции. Об этом «Известиям» рассказали несколько участников рынка торговой недвижимости, знакомых с ситуацией. Ассортимент в этих странах будет таким же, как и в РФ. Обычно сначала ритейлер открывает флагманские бутики, от 350 кв. м. Площади под магазины или арендуются на длительный срок — более 10–25 лет, или приобретаются в собственность. Ранее об аналогичных планах говорили и другие отечественные компании, такие как «Л'Этуаль» и 12 storeez. Эксперты говорят, что расширение экспансии — это всегда большие инвестиции и компаниям к этому нужно подходить осознанно, учитывая и необходимость насыщения внутреннего рынка.
Расширение возможностей
Производитель бытовой техники и аксессуаров Bork планирует выход на рынки ОАЭ и Турции, рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Информацию подтвердил вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.
Время выхода станет понятным, когда будут найдены подходящие площадки, добавил Дмитрий Томилин. По его информации, сейчас Bork рассматривает варианты как в рамках стрит-ритейла (здания компания предпочитает покупать), так и в рамках ТЦ. Важно, что, как правило, это центры с удачной локацией и большой проходимостью. От договоренностей с владельцами этих площадей будет зависеть и количество магазинов, и скорость открытий, добавил он.
Бутик Bork на 2-м Смоленском переулке, 1/4, в Москве
— Bork уже давно работает на территории стран бывшего СССР. Экспансия на рынки Турции и Арабских Эмиратов — это продолжение стратегического развития. В мае мы были в Ереване, в большом двухэтажном магазине компании, — это достаточно престижная локация, бренд представлен на достойном уровне, — отметил Дмитрий Томилин.
По его словам, ассортимент ритейлера в других странах будет таким же, как и в России. Организация хочет показывать свою стандартную линейку продуктов, у нее сбалансированный комплект, имеющий международную направленность, отметил он.
Обычно сначала Bork открывает флагманские бутики от 350 кв. м. Площади будут арендоваться на длительный срок — более 10–25 лет, или приобретаться в собственность, рассказал Дмитрий Томилин.
— Логично открывать в новых странах бутики премиум-формата большой площади. Вход на новый рынок обычно начинается с нескольких магазинов, затем идет корректировка стратегии и дальнейшее развитие, — отметил Павел Люлин.
Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, в настоящий момент компании ищут возможности для развития на новых иностранных рынках из-за введенных в 2022 году санкционных ограничений.
— Информация с инициативами Bork не поступала, вместе с тем считаем, что подобный подход может значительно повлиять на узнаваемость бренда и наращивание объемов экспорта, — добавили там.
«Известия» направили запросы в Bork.
По словам Павла Люлина, для российских компаний важно выходить на внешние рынки, когда внутри страны конкуренция стала более слабой. Это помогает поддерживать связь с новыми трендами и развиваться в ногу со временем.
— Стратегия сетевого ритейла подразумевает органичный рост и развитие, поэтому когда сокращается предложение на локальном рынке, компания начинает смотреть на соседние, — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Ранее, как писали «Известия», об аналогичных планах говорили и другие отечественные ритейлеры, такие как «Л'Этуаль» и 12 storeez.
— О своих планах о выходе на рынок ОАЭ говорят «Л'Этуаль», «Вкусвилл», ресторанный холдинг Tigrus, 12 storeez, ведет поиск площадок и Teikа Boom. При этом ряд сетей уже открыты: belle you, Brusnika, Nonna Collection, Osteria Mario, «Швили» (того же холдинга Tigrus), открылась Krasota WRF, Belcanto, — рассказала партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова.
Сетевые стратегии
Большинство российских организаций уже имеют развитые сети в странах ближнего зарубежья, поэтому их желание наращивать свое присутствие в них вполне обоснованно, отметила Евгения Хакбердиева. Выход на международные рынки — это и диверсификация, а также рост популярности бренда и оборотов, то есть капитализации компании, отметила она.
Экспансия Bork не связана с нынешней ситуацией, скорее это реализация уже начатой стратегии, сказал Дмитрий Томилин. У компании очень высокая концентрация бутиков по России. При этом есть магазины в Казахстане, в Белоруссии, в Армении (правда, не в таких количествах), которые открылись более чем три года назад. Узбекистан как рынок ритейлер начал рассматривать два года назад, то же происходит и по другим регионам, рассказал он.
Торговый центр в Дубае
Выход на новые рынки позволяет вкладывать имеющиеся ресурсы так, чтобы они эффективно работали, сказала Ольга Антонова. По ее словам, в РФ в торговой недвижимости уже есть насыщение и даже перенасыщение в некоторых городах, необходимо думать о новой целевой аудитории на развивающихся динамичных рынках, с большим притоком новых резидентов и инвесторов, как в ОАЭ.
— Когда год назад мы открывались в Эмиратах, здесь еще практически не было российских брендов и организаций, сейчас же это очень похоже на Москву. Очень много марок и предпринимателей, стартапов и компаний из РФ и СНГ сделали за год здесь огромный рывок, — сказал основатель игрового проекта GameGreed Александр Шевчуков.
В ОАЭ действительно много возможностей: тут всё работает на бизнес и все этому рады, отметил бизнесмен. Причем предпринимателей поддерживает правительство Эмиратов, и не только словами, но и субсидиями, и обеспечением доступа к глобальному рынку, подчеркнул Александр Шевчуков.
С уходом западных брендов в России также открылись большие возможности для развития. Как писали «Известия», отечественные ритейлеры, как давно присутствующие на рынке, так и новые, последний год активно развиваются, увеличивая площади своих магазинов и занимая освободившиеся места ушедших брендов. В 2023 году в РФ откроется более 400 новых точек наших fashion-ритейлеров. Речь, в частности, идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group.
При этом для отечественного, зарубежного или мирового бренда выход на другие рынки — закономерный этап развития, отметил президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов. Но любое открытие — это огромные инвестиции, отметил он. Поэтому к принятию таких решений нужно подходить максимально взвешенно.