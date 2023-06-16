Песков заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с ОАЭ

Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими странами. Об этом 16 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее, 15 июня, глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принял участие в открытии павильона ОАЭ, а также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом Аль-Касими и министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Туком Аль-Марри.

Мантуров обратил внимание на особый характер отношений двух стран, прочные узы дружбы и богатую историю сотрудничества. Он также принял участие в бизнес-диалоге, в ходе которого были рассмотрены приоритетные направления развития сотрудничества России и ОАЭ.

Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на ПМЭФ в этом году.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.