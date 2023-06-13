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Песков сообщил об участии Путина в пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин планирует выступить 16 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эту информацию подтвердил «Известиям» 13 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

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2 июня Песков уже сообщал, что Путин готовит выступление на ПМЭФ. В этот же день была опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ. Главной темой форума стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». 7 июня Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума, отметив актуальность повестки и тем предстоящего мероприятия и поблагодарив предпринимателей за действия по преодолению санкций.

11 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге заканчивается подготовка к ПМЭФ. В настоящий момент идет строительство павильонов. На форум заявлено более 10 тыс. участников, представители 100 стран.

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