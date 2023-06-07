Путин поблагодарил бизнесменов за работу по преодолению последствий санкций

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, отметив актуальность повестки и тем предстоящего мероприятия, и поблагодарив предпринимателей за действия по преодолению санкций. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций», — говорится в телеграмме главы государства.

Он напомнил, что эксперты прогнозируют замедление мировой экономики в 2023 году, при этом ВВП России может вырасти на 1-2%.

Путин призвал сосредоточиться в сложившихся условиях на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации, логистики, совершенствовании инфраструктуры, а также снижении неравенства и бедности.

Он подчеркнул, что мероприятия предстоящего форума внесут вклад в решение глобальных экономических задач и послужат примером конструктивного плодотворного диалога.

«По традиции в его насыщенной, содержательной повестке — широкий круг актуальных и значимых тем», — говорится в приветствии президента.

Российский лидер отметил, что бизнесмены, ученые, политики и общественники обсудят главные тенденции и перспективы российской и глобальной экономики. Также они коснутся в обсуждениях набирающих силу системных изменений. По мнению главы государства, они обусловлены формированием многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить свою независимость.

«И в этой связи считаю девиз нынешнего форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» — крайне важным и своевременным», — «отмечается в телеграмме Путина.

Накануне на официальном сайте проекта Фонда «Росконгресс» «Здоровое общество» была опубликована деловая программа одноименного Пространства, которое будет работать на полях Петербургского международного экономического форума 14–17 июня.

Проект «Здоровое общество» организует ряд экспертных дискуссий по здравоохранению в рамках основной деловой программы форума, среди них: «Развитие здравоохранения как фактор экономического роста», «Биомедицинская наука как ключевой фактор достижения национальной безопасности» и другие.