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Суверенным курсом: главное о ПМЭФ-2023

Мероприятия пройдут в петербургском «Экспофоруме» 14-17 июня
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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На следующей неделе стартует Петербургский международный экономический форум. Он продлится в Северной столице четыре дня, с 14 по 17 июня. Обсуждать на форуме будут дедолларизацию и e-commerce, всестороннее развитие Арктики и туризм по России, взаимоотношения с Китаем, Индией и другими странами Азии и Ближнего Востока, а также фармацевтику, здоровье нации и искусственный интеллект. О том, какие еще темы поднимут участники форума, а также о том, кого туда не допустят — в материале «Известий».

ПМЭФ-2023: главное, когда выступление Путина

В 2023 году ПМЭФ пройдет в 26 раз. В прошлом году юбилейный 25-й форум организовывали в условиях беспрецедентного санкционного давления, однако он сохранил за собой позиции одной из крупнейших деловых площадок. Темой ПМЭФ-2022 была «Новый мир — новые возможности», а в 2023 году она логично трансформировалась в «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Среди ключевых обсуждений — дедолларизация, общее цифровое будущее и исламский банкинг.

Путин ПМЭФ

Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2023 году на ПМЭФ ожидается более 140 мероприятий, первые встречи пройдут в среду, 14 июня, а официальное открытие запланировано на 13:00 четверга 15 июня. Традиционно в рамках форума состоится выступление президента РФ Владимира Путина, однако дата выступления еще не названа. Последний день ПМЭФ-2023 будет посвящен молодежной программе.

С 2016 года ПМЭФ проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в поселке Шушары на юге Ленобласти.

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ПМЭФ-2023: главные темы и гости форума

Страной-гостем ПМЭФ-2023 станут Объединённые Арабские Эмираты, предполагается, что делегация ОАЭ станет одной из крупнейших на форуме и будет представлена на самом высоком уровне. В числе других высокопоставленных посетителей ПМЭФ числятся кубинский премьер Мануэль Марреро Крус и глава Республики Сербской Милорад Додик. Также приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва.

Суверенное развитие во многих областях — от продуктовой безопасности и фармацевтики до рынка труда и новых технологий — станет ключевой темой форума. Участники ПМЭФ-2023 называют суверенитет стран основой построения справедливого мира. Еще одной важной темой станет горизонт развития до 2040 года и место России на мировой карте.

В рамках форума запланировано шесть бизнес-мероприятий в формате диалога с зарубежными партнерами. Они приедут в Россию из ОАЭ, Китая, Индии и стран Латинской Америки. Новые парадигмы в области индустрии платежных систем в странах Азии планируется обсудить на отдельной сессии с участием управляющего Центробанком Мьянмы Дао Тхан Тхан Све и заместителем управляющего Банка Лаоса Ханкео Ламанингао.

Глава Республики Сербской Милорад Додик

Глава Республики Сербской Милорад Додик

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Масштабный блок обсуждений — больше 15 мероприятий — посвящен развитию Арктики и Северного морского пути. Также стороны обсудят дальнейшее взаимодействие в рамках БРИКС и расширение этой группы (о приеме новых стран должно стать известно в августе). Еще одной темой будет обсуждение взаимодействия России со странами ЕАЭС и АСЕАН.

В качестве гостей на ПМЭФ ожидаются министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари, министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, а также председатель делового консультативного совета АСЕАН и глава Торгово-промышленной палаты Индонезии Аршад Расджид и председатель совета директоров крупнейшей китайской нефтегазовой компании CNPC Дай Хоулян. Интерес России к Ближнему Востоку подчеркивают панели, посвященные развитию индустрии халяль и возможностям привлечения инвестиций с помощью исламского банкинга.

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Также участников ждут практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти: воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks. По традиции пройдут региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Молодежный экономический форум, форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, программа «ПМЭФ.Юниор», бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На полях ПМЭФ состоится открытие нового проекта Росконгресса — Urban Hub, посвященного развитию исследований и деловой кооперации в области создания городской среды и урбанистики. Ярким предметом дискуссий станет футуристическое обсуждение облика «Квантового города». Кроме того, АвтоВАЗ намерен запустить в рамках форума российский вариант китайского кроссовера Lada X-Cross.

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Стоимость участия в ПМЭФ-2023, кого не пустят на ПМЭФ-2023

Стоимость пакета «участник» в 2023 году составит 1 272 000 рублей, говорится на сайте форума. В стоимость входит участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ (кроме пленарного заседания и спецмероприятий), а также доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.

На мероприятия ПМЭФ-2023 не допустят журналистов из недружественных стран. Речь идет прежде всего о журналистах из США, Канады, Великобритании, ЕС, Японии и других регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такое решение принято впервые за всю историю ПМЭФ, который проводится с 1997 года. Ранее в июне аналогичная ситуация произошла на саммите ОПЕК в Вене: в аккредитации было отказано журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.

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