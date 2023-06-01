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FT: ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg на посещение штаб-квартиры

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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ввела временный запрет для журналистов Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal на посещение своей штаб-квартиры в Вене. Об этом 31 мая сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Инициировал запрет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По информации газеты, журналистам нельзя будет посетить конкретное мероприятие — встречу с обсуждением условий нефтедобычи во второй половине года, которая пройдет в грядущие выходные.

Причины такого решения не уточняются. Financial Times предполагает, что журналисты вышеуказанных СМИ часто выдают материалы до фактического окончания встреч ОПЕК или ОПЕК+, что приводит к колебаниям цен на нефть. На этом фоне давление на Саудовскую Аравию, источником экономической силы которой является именно сырая нефть, усиливается.

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25 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

17 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания цен на мировом рынке. Он подчеркнул, что уровень добычи нефти в РФ остается на должном уровне, несмотря на ее сокращение.

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