Россия обсудит со странами ОПЕК+ лучшие решения для нефтяного рынка

Вице-премьер России Александр Новак 25 мая рассказал, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

«Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того, чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений», — сказал он.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

Новак отметил, что такой системный подход послужит основой встречи стран ОПЕК+ в июне, в ходе которой могут быть приняты необходимые решения.

Ранее, 6 апреля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что рост цен на нефть, а также другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза и США.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.