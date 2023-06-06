Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом во вторник, 6 июня, политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Прибыл с официальным визитом в эту братскую страну, чтобы расширить и укрепить двусторонние отношения между нашими странами, непрерывно сохраняющиеся с 1960 года», — написал Крус.

Также премьер опубликовал изображение Кремля и надпись: «Официальный визит в Российскую Федерацию с 6 по 17 июня».

Стоит отметить, что подписчики кубинского премьер-министра поддержали его поездку в Россию, подчеркнув, что близкое общение с нашей страной необходимо, чтобы двигаться дальше.

«Сегодня, как никогда, мы должны обратиться за помощью к правительству Российской Федерации, чтобы двигаться вперед», — написал пользователь с ником Райдель.

Пользователь Диана Роза Лопес назвала поездку Круса «еще одной возможностью продолжить укрепление уз дружбы и солидарности» между странами.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.

20 мая Чернышенко заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Также он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику.

В марте посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже с учетом давления со стороны США.