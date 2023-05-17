Вице-премьер России Чернышенко отправится с рабочим визитом на Кубу

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко с 17 по 19 мая будет с рабочим визитом на Кубе, сообщили 17 мая журналистам в аппарате зампреда правительства.

Чернышенко и вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас проведут 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

Кроме того, российская делегация посетит металлургический комбинат «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти», где состоится открытие электросталеплавильного цеха.

«Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем», — заявили в аппарате российского вице-премьера.

Месяц назад с визитом на Кубе был глава МИД России Сергей Лавров. Министр тогда упомянул о новом кредите на поставки зерна из Российской Федерации в республику.

В ноябре прошлого года Диас-Канель был с официальном визитом в Москве и встречался с российским президентом Владимиром Путиным, который указал, что Россия всегда поддерживала и поддерживает кубинский народ в его борьбе за независимость, за его суверенитет и выступала против различного рода ограничений.