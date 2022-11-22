Путин на встрече с президентом Кубы выступил против эмбарго и блокад

Россия всегда выступала против ограничений и эмбарго. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Советский Союз, Россия всегда и сегодня поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за его суверенитет, всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее, всегда поддерживали Кубу на международных площадках», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Куба занимает такую же позицию в отношении России.

По словам российского лидера, это — результат традиционной дружбы, которая была заложена кубинским революционером Фиделем Кастро.

В свою очередь, Диас-Канель отметил, что Россия всегда может полагаться на Кубу.

«[Гавана]продолжит делать всё, чтобы наши отношения росли и укреплялись», — заявил президент Кубы.

Встреча лидеров РФ и Кубы проходит 22 ноября в Москве. Как отмечали в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В этот же день Путин и Диас-Канель Бермудес открыли памятник Кастро в Москве на одноименной площади в районе Сокол. Инициатива создания монумента принадлежит руководству Минобороны РФ.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. Его встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также военный оркестр, который исполнил гимны Кубы и России.

17 ноября на XIX заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о совместной работе в сфере высшего образования.