Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро в Москве на одноименной площади в районе Сокол. Торжественная церемония состоялась во вторник, 22 ноября.

Инициатива создания монумента принадлежит руководству Минобороны РФ. Идею поддержало Российское военно-историческое общество (РВИО). На закрытом творческом конкурсе было представлено 11 работ. Победил памятник скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

Высота монумента составляет 3 м, он изготовлен из бронзы. Художественные работы велись в Москве в течение полугода. Фигура Кастро стоит на скале, в которую вписана карта Кубы.

Фидель Кастро — известный кубинский революционер, коммунист и политический деятель, умерший в 2016 году. Кастро руководил Кубой с 1959 года. Памятники лидеру Кубинской революции появляются и в других странах, в частности в ЮАР и Доминиканской Республике.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. Его встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также военный оркестр, который исполнил гимны Кубы и России. Помимо открытия памятника Кастро в программе визита кубинского лидера — переговоры с Путиным, в частности, обсуждение перспективы стратегического партнерства между странами.