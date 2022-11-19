Прибывшего в Москву президента Кубы встретил гимном военный оркестр

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитов. Самолет венесульэльских авиалиний Conviasa приземлился в аэропорту Внуково-2 вечером субботы, 19 ноября.

Посадка лайнера состоялась около 21:30 по мск. В районе 21:50 господин Диас-Канель с супругой и членами делегации спустился по трапу. На площадке у трапа гостей встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и ряд других официальных лиц, а также военный оркестр, который исполнил гимны РФ и Кубы и России, сообщает ТАСС.

В программе визита кубинского лидера — переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Монумент установят на одноименной площади в московском районе Сокол 22 ноября.

17 ноября на XIX Заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о совместной работе в сфере высшего образования.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас отметили широкие возможности между странами, которые позволяют расширять и укреплять торговые, экономические, финансовые отношения.