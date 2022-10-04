Латиноамериканская мечта: Куба намерена подключиться к «Миру» в 2022-м

Пока страны Евросоюза ограничивают въезд для российских туристов, многие латиноамериканские государства по-прежнему оставляют границы открытыми . Более того, чтобы у граждан РФ не возникало проблем с оплатой, власти Кубы планируют до конца года подключиться к системе «Мир», такую возможность рассматривают и в Венесуэле , подтвердили «Известиям» в кубинской дипмиссии в Москве и посольстве РФ в Каракасе. Хотя некоторые государства региона открыто выступили против действий Москвы на международной арене, они продолжают сотрудничать с РФ. Как развиваются отношения России с государствами Латинской Америки на фоне санкций западных стран и к чему готовиться туристам — в материале «Известий» .

«Мир» на Кубе и в Венесуэле

В последние годы заметно увеличился приток путешественников из России на Кубу. РФ входит в пятерку крупнейших «эмитентов» туристов на Остров Свободы , рассказали «Известиям» в кубинском посольстве в Москве. Только за I квартал этого года страну посетили почти 28 тыс. российских путешественников, следует из данных погранслужбы ФСБ РФ.

При этом россияне могут оставаться на острове без визы до трех месяцев, также не нужны документы о прививках или отрицательный ПЦР-тест . К тому же с прошлого года Куба совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) работает над внедрением системы «Мир» в стране .

— Близится к завершению первый этап, цель которого — взаимосвязь платежных систем стран . Основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы , — рассказали в кубинском посольстве.

Латиноамериканская мечта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

К платежной системе «Мир» приглядывается и другая страна региона — Венесуэла. Сейчас власти республики рассматривают возможность ее внедрения и анализируют информацию, необходимую для подключения к ней.

Кроме того, с Боливарианской Республикой налаживается прямое авиасообщение. Так, 1 октября запущены регулярные рейсы из РФ на остров Маргарита. Также российский посол в республике Сергей Мелик-Багдасаров напомнил, что между Москвой и Каракасом напрямую летает авиакомпания Conviasa.

— Россияне могут беспрепятственно въехать и находиться в Венесуэле без визы 90 дней . Венесуэльские туристические направления, такие как остров Маргарита в Карибском море и самый высокий в мире водопад Анхель, набирают популярность среди российских граждан, — сказал он «Известиям».

На развитие отношений и углубление сотрудничества не смогли повлиять ограничения западных стран против РФ. Венесуэла и Куба как страны, ощутившие на себе лично последствия санкционного давления, выступают против подобной политики .

— Ошибкой было на протяжении десятилетий игнорировать вполне обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности и предполагать, что Россия останется безучастной перед лицом прямой угрозы ее нацбезопасности. Мира нельзя достичь, загоняя государства в угол, — подчеркнули в дипмиссии Кубы в Москве. — Санкции, как инструмент давления на любую страну, также не решают нынешний кризис, а еще больше усугубляют международную экономическую ситуацию, глубоко возмущенную этими тяжелыми двумя годами пандемии.

Латиноамериканская мечта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Двоякие Мексика и Чили

Еще одним популярным туристическим направлением остается Мексика , где за I квартал 2022 года побывало 19,5 тыс. российских путешественников. Как напомнили «Известиям» в мексиканском посольстве в Москве, власти не закрывали госграницу даже во время COVID-19. К тому же попасть в страну достаточно легко — для этого россиянам необходимо лишь оформить электронное разрешение .

Однако в российском посольстве в Мехико предупреждают: при пересечении границы могут возникнуть сложности, а наличие визы или электронного разрешения не всегда гарантирует въезд.

— Окончательное решение принимается в пункте пропуска через границу . При собеседовании сотрудник миграционной службы имеет право поинтересоваться платежеспособностью и потребовать документы, подтверждающие цель поездки (для туристов — бронь гостиницы или договор на оказание туруслуг на весь период пребывания, для частных поездок — приглашение), а также обратный билет, — пояснили «Известиям в российском диппредставительстве.

С Чили ситуация иная, поскольку там продолжают действовать коронавирусные ограничения . Как отметили в российском посольстве в Сантьяго, путешественники должны предъявить либо национальный сертификат о вакцинации против COVID-19 на английском или испанском, либо документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, взятый не более чем за двое суток до посадки на рейс в Чили. При этом в самой стране граждане РФ могут находиться без визы до 90 дней.

Латиноамериканская мечта Фото: Global Look Press/Jorge Villegas

Хотя эти государства не скрывают критики в адрес РФ из-за ситуации вокруг Украины, двусторонние связи с Москвой они не прекращали .

— Занятая чилийским руководством позиция осуждения СВО не могла не сказаться на динамике двусторонних политических контактов. Впрочем, на данном этапе говорить о полной их заморозке не приходится , — заверили в российском посольстве. — Чили является крупным поставщиком морепродуктов, орехов, фруктов и винодельческой продукции. РФ, в свою очередь, — важный экспортер минеральных удобрений. К тому же Россия выступает одним из ключевых участников контактов по линии ЕАЭС–Чили.

При этом в диппредставительстве указали на то, что случаев дискриминации российских граждан по национальному, религиозному и иному признаку в стране зафиксировано не было.

В мексиканском посольстве в Москве, в свою очередь, подчеркнули: Мехико придерживается политики неприменения односторонних санкций . В российской дипмиссии добавили: РФ настроена и дальше развивать совместные инвестиционные и инфраструктурные проекты . Так, сейчас прорабатывается несколько таких в фармацевтической отрасли: запуск поточного производства вакцины «Спутник» на мексиканских мощностях, а также возможность поставки и локализации производства в Мексике препаратов инсулина.

Латиноамериканская мечта Фото: Global Look Press/Luis Barron

Партнерство с Аргентиной и Уругваем

Также в качестве пункта назначения россияне могут выбрать и растянувшуюся практически на весь континент Аргентину . К тому же с въездом проблем возникнуть не должно, ведь в стране сняты все ковидные ограничения, а для пересечения границы гражданам РФ требуется лишь медстраховка , покрывающая в том числе расходы на госпитализацию и лечение от COVID-19.

— В Аргентине проживает самая крупная диаспора российских соотечественников в Латинской Америки и Карибского бассейна, которая, по разным оценкам, насчитывает до 300 тыс. человек. Никакой дискриминации русских по этническому, религиозному или другим признакам нет. Волна русофобии эту страну в целом не затронула, — заявил «Известиям» российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

При этом дипломат предупредил, что Аргентина — не самая дешевая страна для проживания. Экономическая ситуация здесь сейчас сложная, национальная валюта крайне волатильна, а инфляция в этом году может достигнуть 100%.

Несмотря на то что предметные переговоры о картах «Мир» с аргентинскими властями не проводились, Москва поддерживает диалог о развитии сотрудничества в межбанковской сфере .

Латиноамериканская мечта Фото: Global Look Press/Michael Runkel

— Предлагаем аргентинским банкам установить с нашими финучреждениями корреспондентские отношения, присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений, проанализировать возможность постепенного перехода на взаиморасчеты в нацвалютах, — добавил посол.

Аргентина принципиально не присоединилась к антироссийским санкциям, равно как и Уругвай . Также Монтевидео не вводило каких-либо рестрикций против граждан РФ, как это сделали европейские страны, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Уругвае.

Тем не менее в этой стране не обсуждали внедрение платежной системы «Мир». Однако на повестке дня находится ратификация двустороннего соглашения о социальном обеспечении и соглашения о присоединении Уругвая к Новому банку развития (БРИКС). Таким образом, несмотря на нынешнюю ситуацию, страна сохраняет партнерские отношения с Россией.