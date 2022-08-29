Уйти в минус: россияне стали предпочитать банковские карты с овердрафтом

По данным «Скоринг бюро», в июле число выданных карт с офердрафтом превысило июньский показатель на 26,3% и достигло 30 тыс., что сравнимо с показателями марта 2020 года. Несмотря на увеличение общей выданной суммы на 14%, до 1,43 млрд рублей, средний чек оказался ниже на 9,8%, до 47,7 тыс. рублей. Это минимальная цифра с июля 2021 года. На текущий момент объем задолженности россиян вырос до 14,8 млрд рублей, в обороте карт с овердрафтом примерно 607,4 тыс. штук. В подробностях и возможных последствиях разбирались «Известия».

Огромные плюсы

Карты с разрешенным овердрафтом являются недооцененным продуктом на российском рынке, уверен заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

— В отличие от обычной расчетной карты, операции с использованием которой можно проводить только в пределах остатка собственных денежных средств клиента на счете, расчетная карта с разрешенным овердрафтом предполагает, что клиент может совершать покупки и тогда, когда полностью израсходовал свои денежные средства. В этом случае он может воспользоваться заемными денежными средствами банка в пределах установленного ему лимита.

Эксперт подчеркивает удобство пользования такой картой.

Уйти в минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Право клиента использовать кредитные средства банка в пределах лимита снимает обычную проблему «где перехватить до зарплаты». Причем клиенту и делать ничего не нужно: закончились свои деньги — тратим заемные, в пределах установленного лимита. Клиент этого даже не замечает.

Второй плюс карты с разрешенным овердрафтом, говорит он, в порядке погашения.

— Если в текущем месяце клиент использовал свои и часть заемных средств, то в следующем месяце он может погасить всю сумму заемных средств, потраченных в предыдущем. В этом случае процент за пользование заемными средствами не начисляется. Иными словами, кредитом клиент воспользовался бесплатно и, что важно, технологично, или, как говорят, «безбарьерно».

Также эксперт напоминает, что клиент может тратить только свои средства и не залезать в кредит.

— Но когда клиенту не хватает собственных средств, он гарантированно может использовать кредит банка в пределах установленного лимита, который можно использовать в любое время. Как правило, банк устанавливает лимит кредитных средств клиентам, получающим зарплату на счет в этом же банке. Часто начальный лимит по заемным средствам для клиента-зарплатника не превышает его месячной зарплаты, — подытоживает Александр Пушко.

Читать условия

Пользоваться деньгами банка, чтобы «ничего за это не было», возможно, если только разрешит сам банк, комментирует юрист адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и партнеры» Алина Козулина.

— С одной стороны, для банков безопасно предоставлять овердрафт по дебетовым картам, которые выдают как зарплатный проект: даже если человек ушел в минус, при следующем поступлении зарплаты овердрафт погасится. Это не снимает, однако, риска, что человек израсходует лимит по овердрафту, а новых поступлений не будет из-за увольнения.

Главным минусом овердрафта, по мнению юриста, является процентная ставка, под которую растет сумма взятого в долг у банка.

Уйти в минус Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Проценты начисляются либо сразу, либо спустя какой-то беспроцентный период. Но ставка — гораздо выше той, что берется по кредитной карте, поэтому кредитки получили большее распространение, чем карты с овердрафтом. Тем не менее почти 15 млрд рублей общего долга перед банками по овердрафту — цифра ощутим ая, — говорит собеседница издания.

По ее мнению, многие либо не знают, либо не запоминают при выдаче, что зарплатные карты — с овердрафтом. Отсюда — проблемы.

— Можно «вскрыть» овердрафт либо случайно при покупке товаров (разрешенный), либо технически, то есть, например, списывается плата за обслуживание карты, а человек картой уже не пользуется, забыл о ней и не подозревает, что должен банку. При получении зарплатной или другой дебетовой карты рекомендую уточнять, предусмотрен ли овердрафт, а если да, то каковы условия. Так, например, если в течение месяца можно пользоваться суммой до трети от средних поступлений без уплаты процентов, этим можно активно пользоваться, главное — контролировать своевременное погашение, — заключает Алина Козулина.

Рынок оживает

Кредитование граждан постепенно восстанавливается, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Банки снижают требования к заемщикам, возвращая параметры скоринга до январских значений. Это позволяет резко наращивать выдачу овердрафтных карт.

Как указывает эксперт, овердрафтные карты в России активно выдаются уже более 15 лет, так что население уже понимает все плюсы и минусы таких карт.

— Поэтому и берут их, — продолжает он. — Там в условиях часто присутствует большой беспроцентный период и возможность постоянно заходить в кредитный лимит. Это удобно. Полагаю, будет возврат к темпам кредитования на уровень 2021 года. И с марта мы увидим рост темпов кредитования помесячно, в сравнении с прошлым годом, а не с предыдущим месяцем. Разумеется, кредиты наличными пользуются стабильным спросом, но сейчас банкам выгоднее выдавать овердрафтные карты.

Уйти в минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С тем, что рынок потребительского кредитования оживляется, согласен и к.э.н., доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Это можно расценивать как положительный момент с точки зрения уверенности людей в перспективе получения своих доходов. Мы видим, что количество выданных банками карт с овердрафтом возросло на четверть, в то время как средний чек по этому виду кредитования уменьшился почти на 10%. Это говорит о том, что люди начали более прагматично подходить к тратам и стали соотносить имеющиеся доходы со своими потребностями.

По оценке эксперта, во многом увеличение спроса на карты с овердрафтом связано с политикой банков, которые нарастили предложение этого продукта.

— Кроме того, для клиентов овердрафт удобнее, чем кредитная карта, поэтому эта форма кредитования будет развиваться и дальше. Овердрафт позитивно влияет и на развитие кредитного рынка, и на потребительские настроения населения. Для экономики это положительный фактор, стимулирующий совокупный спрос, — рассуждает Юрий Твердохлеб.

Тревожная тенденция

Использование карты с овердрафтом дает возможность клиенту не просто снимать средства с карты, расходовать их, но и немного увеличивать сумму сверх начисленной зарплаты, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— То есть банки наращивают количество карт, по которым клиент может проводить перерасход средств. За что, разумеется, введены повышенные комиссии. А это уже не самая хорошая тенденция, свидетельствующая о падении реальных доходов граждан, если они пользуются возможностью постоянно влезать в банковские долги.

Уйти в минус Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эксперт возлагает надежды на то, что доходы населения продолжат расти.

— Тогда большая надобность в подобных инструментах снизится. А это сократит потенциальную опасность роста долгов населения перед банками, — резюмирует Деев.