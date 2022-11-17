Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования
Заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству завершилось в Москве 17 ноября подписанием соглашением между странами о сотрудничестве в сфере высшего образования.
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Доме Правительства РФ переговоры по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны обсудили расширение торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества, реализацию приоритетных российско-кубинских проектов в области промышленности, энергетики, науки и цифровизации. Отдельно оговорили транспортную логистику, взаимодействие в сферах культуры и спорта.
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