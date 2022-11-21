В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Кубы

В ходе встречи 22 ноября президент России Владимир Путин обсудит с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом перспективы стратегического партнерства между странами. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Также лидеры обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. Его встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также военный оркестр, который исполнил гимны Кубы и России. В программе визита кубинского лидера — переговоры с Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

17 ноября на XIX заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о совместной работе в сфере высшего образования.