Чернышенко заявил о планах развития сотрудничества между Россией и Кубой в АПК
Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Большими экспортными возможностями обладают совместные проекты в АПК, такие как модернизация кубинских заводов по переработке сахарного тростника», — отметил зампред.
Также он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику. Яркий тому пример — недавнее открытие электросталеплавильного цеха металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти».
Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, также они приняли участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.
19 мая стало известно, что Россия возобновит прямое авиасообщение с Кубой. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».
В марте посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже с учетом давления со стороны США. Глава кубинской дипмиссии отметил: то потепление между Гаваной и Вашингтоном, о котором говорят уже несколько лет, — это лишь отдельно принятые меры. При этом санкционная блокада в отношении республики по-прежнему остается в силе.