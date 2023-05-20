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Чернышенко заявил о планах развития сотрудничества между Россией и Кубой в АПК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Большими экспортными возможностями обладают совместные проекты в АПК, такие как модернизация кубинских заводов по переработке сахарного тростника», — отметил зампред.

Также он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику. Яркий тому пример — недавнее открытие электросталеплавильного цеха металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти».

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Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, также они приняли участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

19 мая стало известно, что Россия возобновит прямое авиасообщение с Кубой. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

В марте посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже с учетом давления со стороны США. Глава кубинской дипмиссии отметил: то потепление между Гаваной и Вашингтоном, о котором говорят уже несколько лет, — это лишь отдельно принятые меры. При этом санкционная блокада в отношении республики по-прежнему остается в силе.

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