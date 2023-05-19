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Чернышенко заявил о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля

Вице-премьер РФ Чернышенко: Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу, 19 мая, сообщил о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля.

«Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям», — заявил он журналистам.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

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Чернышенко находится на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он проведет 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, также они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

В середине марта посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал «Известиям», что с начала 2023 года по конец февраля республику посетило свыше 20 тыс. россиян. Он указал на постепенное восстановление турпотока из России.

Тем временем Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Глава кубинской дипмиссии отметил: то потепление между Гаваной и Вашингтоном, о котором говорят уже несколько лет, — это лишь отдельно принятые меры. При этом санкционная блокада в отношении республики по-прежнему остается в силе.

В настоящее время между Россией и Кубой совершаются чартерные рейсы авиакомпании Nordwind.

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