Невские «Жигули»: какой будет Lada из Питера

В ближайшее время на заводе АвтоВАЗа под Санкт-Петербургом, где раньше выпускались автомобили Nissan, начнется производство нового кроссовера под брендом Lada. В его основе лежит китайская модель FAW Bestune T77. Какой будет новая машина и во сколько она обойдется покупателям — выясняли «Известия».

С приветом из Сочи

Новый кроссовер был представлен в рамках дилерской конференции АвтоВАЗа, проходящей в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его данным, новая модель получит называние Lada X-Cross 5.

В ее основе лежит китайский кроссовер FAW Bestune T77. По словам Кадакова, от прародителя представленный автомобиль отличается только эмблемами.

— Решетка радиатора осталась прежней, но на ней — огромная ладья в овале, — отметил он.

Фото: t.me/maximkadakov

Неизменной осталась и техническая часть машины: под капотом X-Cross 5 — бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. На китайском кроссовере он выдает 160 л.с. По мнению Максима Кадакова, мощность Lada, скорее всего, будет «зажата» до 150 л.с. Это позволит будущим владельцам машины сэкономить на транспортном налоге и стоимости полиса ОСАГО.

Переднеприводный автомобиль оснащается шестиступенчатой механической трансмиссией или семиступенчатым роботом. Интерьер Lada ничем не отличается от салона китайского «донора», отмечает эксперт, успевший познакомиться с этой машиной.

Одним из основных козырей в борьбе за покупателя будет яркий дизайн нового кроссовера, считает Максим Кадаков. Несмотря на то что «прародитель» FAW Bestune T77 был представлен пять лет назад, автомобиль по-прежнему выглядит «свежо и современно», отмечает он.

Цена вопроса

Производство Lada X-Cross 5 начнется на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом (предприятие перешло под управление АвтоВАЗа в начале февраля) ориентировочно в июне. Стоимость нового кроссовера и его уровень оснащения пока не разглашаются — эта информация появится ближе к началу производства.

По мнению Максима Кадакова, АвтоВАЗ постарается удержать цену на базовую версию машины на отметке до 2 млн рублей. Это даст Lada X-Cross 5 шанс на попадание в госпрограмму льготного автокредитования , поясняет он.

Фото: t.me/maximkadakov

— Думаю, что начальная стоимость автомобиля будет примерно такой же, как у «Москвича», — 1,9–1,95 млн рублей. Конечно, на таком автомобиле не будет панорамной крыши и многих электронных ассистентов. Однако подушки безопасности, ABS и система стабилизации, скорее всего, войдут в стандартное оснащение машины, — заявил он «Известиям».

В нынешней ситуации любая новая модель на нашем рынке будет пользоваться успехом, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Тем не менее рыночные перспективы нового кроссовера Lada во многом будут зависеть от стоимости этой модели.

— Чтобы этот автомобиль был востребован покупателями, его цена должна быть на уровне 1,8–2,2 млн рублей. В противном случае, даже с учетом дефицита машин, добиться успеха новому кроссоверу Lada будет проблематично, — полагает он. Основными конкурентами новинки от АвтоВАЗа эксперт считает Haval Jolion и «Москвич 3».

По разным углам

Чтобы не создавать конкуренции друг другу, АвтоВАЗ и FAW постараются максимально развести модели X-Cross 5 и Bestune T77, полагают эксперты. Они не исключают варианта, при котором с началом продаж кроссовера Lada модель FAW уйдет с рынка. Такой сценарий был реализован при запуске «Москвича» — заранее анонсированная презентация JAC JS4 так и не состоялась, несмотря на то что партия этих машин уже была поставлена дилерам.

— В Китае продается рестайлинговый Bestune T77. Можно предположить, что он появится в нашей стране и будет чуть дороже моделей, которые доступны сейчас. Таким образом, кроссоверы Lada и FAW будут разведены не только визуально, но и по цене, — полагает Максим Кадаков.

Фото: t.me/maximkadakov

FAW в любом случае остается в выигрыше, поскольку получит прибыль как от продажи собственных автомобилей, так и от поставок машинокомплектов для АвтоВАЗа, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. С учетом не самых больших продаж Bestune T77 в нашей стране вполне вероятно, что поставка машинокомплектов на завод под Санкт-Петербургом будет даже выгоднее китайскому автопроизводителю, предположил эксперт.

Проторенной дорожкой

X-Cross 5 — первый автомобиль Lada, который будет выпускаться на питерской площадке АвтоВАЗа. Как ранее сообщал президент компании Максим Соколов, в течение этого года на предприятии начнется также производство более крупного кроссовера и седанов классов С и D. При этом крупноузловая сборка этих машин будет осуществляться только на первом этапе. В дальнейшем, по словам главы АвтоВАЗа, планирует наладить локализацию машин, в том числе «с привлечением бывших российских поставщиков Nissan».

Фото: t.me/maximkadakov

АвтоВАЗ не единственный российский автопроизводитель, решивший выпускать китайские автомобили под собственной маркой. Ранее по той же схеме был возрожден российский бренд «Москвич»: кроссовер и будущий лифтбек сделаны на основе моделей марки JAC. Коммерческие автомобили той же компании из КНР стали основой для новой линейки «Соллерс». КамАЗ, в свою очередь, превратил грузовик JAC в среднетоннажник «Компас». Наконец, липецкий «Моторинветс» собирает электромобили концерна Dongfeng под собственным брендом Evolute.