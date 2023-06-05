«Тренд дедолларизации задают сами американцы»

Россия стала для Индии крупнейшим партнером в нефтяной сфере, за прошлый год поставки в эту страну выросли в 12 раз. При этом двустороннее торгово-экономическое сотрудничество не ограничивается только лишь энергетикой, и в числе ключевых приоритетов Москвы и Нью-Дели — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии и железнодорожном машиностроении. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат также заверил, что т актика политического давления Запада на Индию не работает и оторвать Нью-Дели от Москвы у США не получится . В экономическом же плане стороны продолжают создавать и отлаживать механизмы, позволяющие работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций.

«Глубина нашего взаимодействия на треке энергобезопасности возрастает»

— Одна из главных историй успеха российско-индийских торговых отношений за последний год — это многократное увеличение закупок Нью-Дели российской нефти. С учетом того, что Индия — третий в мире ее потребитель и импортирует до 85% черного золота, есть ли тут дальнейшее пространство для наращивания нефтяного сотрудничества двух стран?

— Действительно, Россия стала крупнейшим партнером Индии в этой сфере, опередив традиционных лидеров — Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ. На наши поставки приходится больше трети индийского импорта: в 2022 году они выросли в 12 раз и достигли 24 млн т. Важно, что стороны заинтересованы в долгосрочных контрактах, причем не только по нефти. Большие перспективы связываем с СПГ и другими видами энергоресурсов.

Хорошими темпами развивается инвестиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Активы России и Индии на территории друг друга оцениваются примерно по $15 млрд с каждой стороны. ПАО «Роснефть» ведет работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении помимо участия в реализации программы развития нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании Nayara Energy («Роснефть» владеет в ней долей в 49,13%) в Вадинаре. Успешный пример кооперации — совместный проект ПАО «СИБУР Холдинг» и индийской компании Reliance Industries по производству бутилкаучука в штате Гуджарат.

Индийские компании, в свою очередь, имеют доли в нескольких крупных российских проектах по добыче углеводородов. Госкорпорация ONGC (OVL) владеет 20% акций в проекте «Сахалин-1», консорциумам индийских компаний принадлежат 49,9% акций Ванкорского месторождения и 29,9% — Таас-Юрях. В Томской области работает группа компаний Imperial Energy. У партнеров сохраняется стабильно высокий интерес к проектам «Восток Ойл» (Ванкорский кластер), «Сахалин-3», «Арктик СПГ-2», «Дальневосточный СПГ».

Мы вовлечены в работу по проблематике энергоперехода с учетом председательства Индии в «группе двадцати». В качестве важных площадок по развитию диалога устоялись мероприятия профильных энергетических недель в двух странах. Глубина нашего взаимодействия на треке энергобезопасности, безусловно, возрастает.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

«С 2022 года Индию посетило более 30 делегаций субъектов РФ»

— Благодаря закупкам российской нефти товарооборот двух стран легко превысил отметку в $30 млрд, на которую президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее планировали выйти лишь к 2025 году. При этом в товарообороте получился очень явный дисбаланс в пользу Москвы, и Нью-Дели испытывает дискомфорт, покупая на порядок больше, чем продавая. Импорт каких индийских товаров Россия может в теории нарастить? И какие товары Made in India могли бы стать альтернативой ушедшим западным брендам?

— Проблема торгового дисбаланса обсуждалась во время 24-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 18 апреля этого года. Она требует комплексного решения, в том числе путем расширения деловых связей. Этой весной в Индии прошли три крупных бизнес-форума, беспрецедентно выросла интенсивность бизнес-миссий, а также обменов по линии регионов. С 2022 года Индию посетило более 30 делегаций субъектов Российской Федерации.

На высвобождающиеся ниши на российском рынке находим поставщиков машинотехнической продукции, электроники, автокомпонентов, медицинских препаратов и фармацевтических субстанций, текстильных и продовольственных товаров. В числе ключевых приоритетов — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии, железнодорожном машиностроении, в том числе в рамках программы «Делай в Индии», подразумевающей локализацию производства и создание СП. Есть целый ряд успешных примеров, от перечисления которых в интересах дела воздержусь.

Продолжаем поставки минеральных удобрений, объем которых в прошлом году вырос в 6,5 раз, до 4,3 млн т, расширяем взаимный доступ на сельхозрынки, налаживаем сотрудничество в области сельхозтехники. В качестве перспективных направлений рассматриваем также инновационные решения в сфере транспорта, технологии умного города, ИКТ, финтех, туризм.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sumit Saraswat

«Применяем и доллары, и нацвалюты, и валюты третьих стран»

— Еще один знаковый тренд и в мире, и в наших двусторонних отношениях с Индией — форсированный переход на взаиморасчеты в нацвалютах. Какова сейчас реальная ситуация: какая доля расчетов приходится на рубли, а какая — на рупии? И насколько всё еще весом доллар, учитывая что даже китайцы не могут полностью отказаться от него при торговле с Россией?

— Предположу, что и мы бы не отказывались от доллара, если бы нас не вынуждали. Тренд дедолларизации задают сами американцы. Очевидно, Индия видит риски, сопряженные с чужими валютами, а потому законодательно закрепила возможность использования рупии в международных расчетах — она реализуется уже почти с 20 странами. Россия предлагает в этом контексте ряд решений в двустороннем и многостороннем форматах.

Безусловно, тема соотношения валют, используемых в нашей торговле, весьма чувствительная. Можно сказать, что мы придерживаемся гибкого подхода: применяем и доллары, и нацвалюты, и валюты третьих стран. Приоритетные направления работы — оптимизация механизмов взаиморасчетов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платежных систем («Мир» — RuPay), а также общее расширение межбанковского сотрудничества.

— В апреле обе стороны подтвердили тот факт, что переговоры России и Индии по соглашению о свободной торговле находятся в продвинутой стадии. Когда, по вашим оценкам, соглашение может вступить в силу? И какие пока на этом пути есть сложности?

— Речь идет о заключении соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Полноценный переговорный процесс еще предстоит запустить. Такая задача как раз и была поставлена на прошедшем в Нью-Дели в апреле очередном заседании двусторонней МПК.

На сегодня состоялось несколько раундов профильных консультаций. Важно, что с обеих сторон есть понимание целесообразности такого шага. Он, несомненно, будет способствовать созданию благоприятных условий для устранения дисбаланса в товарообороте, его диверсификации, устранению барьеров, а также более плотной интеграции Индии в торгово-экономические отношения на обширном евразийском пространстве.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели Фото: Global Look Press/imago-images/Hindustan Times

«Взаимодействие на высшем уровне не испытывает недостатка»

— Индийские официальные лица не раз говорили, что Нью-Дели надеется на визиты Владимира Путина в республику для участия в саммите ШОС в июне, а также на саммит G20 в сентябре. Ранее появилась информация, что он может принять участие в саммите ШОС онлайн, а представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: варианты участия Путина прорабатываются. Что вам известно об этом? И когда будет возобновлена практика ежегодных встреч лидеров вне формата многосторонних мероприятий?

— Практика ежегодных саммитов — это институциональная основа наших двусторонних отношений, которая не прерывалась даже во время пандемии COVID-19. В декабре 2021 года состоялся успешный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, где был подписан обширный пакет двусторонних соглашений. В прошлом году лидеры двух стран провели пять телефонных разговоров и встречу на саммите ШОС в Самарканде. В этом плане взаимодействие на высшем уровне не испытывает недостатка.

Что касается участия президента России в саммитах «группы двадцати» и ШОС в Нью-Дели, то предлагаю дождаться официальной информации. В любом случае подготовка к обоим мероприятиям активно ведется, состоялись предваряющие их встречи на уровне министров иностранных дел в марте и мае этого года. Для нас обе структуры носят приоритетный характер, и мы плотно работаем с индийским председательством для достижения весомых результатов.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mubashir Hassan

«Тактика политического давления в случае Индии не работает»

— Не секрет, что на Индию еще до СВО оказывалось колоссальное давление со стороны США, например, по теме сотрудничества с Москвой в сфере ВТС. Сейчас оно многократно возросло, и к нему присоединились и Европа, и Япония. Но Индия выстояла, не присоединившись к санкциям, не свернув с Россией сотрудничество. Мог ли уже коллективный Запад отчаяться в отношении продавливания Индии?

— В условиях нашего противостояния с Западом Индия проводит взвешенную политику, демонстрируя самостоятельность в принятии решений. Тактика политического давления в ее случае не работает. Другое дело — новые экономические условия, с которыми нашим странам приходится считаться. В этой части мы создаем и отлаживаем механизмы, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций.