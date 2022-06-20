«Курс рубля будет гораздо более волатильным»
К покупке «Открытия» помимо ВТБ может проявить интерес и частный инвестор из финансовой или промышленной группы, предположил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ президент-председатель правления банка Михаил Задорнов. Он рассказал, что в последние три месяца компания работала «в условиях чрезвычайной ситуации», при этом ей удалось нарастить кредитный портфель на 200 млрд рублей. По прогнозам топ-менеджера, по итогам 2022 года ипотечные выдачи сократятся на 15–20% по сравнению с прошлым годом несмотря на возвращение ставки льготной ипотеки к 7%. При этом цены на недвижимость замедлят рост. В ближайшее время курс рубля станет более волатильным, предсказал он, уточнив, что балансовый курс для экономики составляет 65–70 руб./$.
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— В последнее время много обсуждается потенциальный выход ЦБ из капитала банка «Открытие». В частности, в регуляторе сообщали, что рассматривается вариант покупки «Открытия» ВТБ. Обсуждаются ли другие варианты выхода регулятора из капитала банка на данный момент?
— Это вопрос прежде всего к нашему акционеру («ФК Открытие» на 100% принадлежит Банку России. — «Известия»). Он рассматривает варианты продажи «Открытия». Сегодня заявки пока поступили только от ВТБ. Я абсолютно уверен, что при желании сделать конкурс или найти покупателя частный инвестор также выразит интерес к акциям «Открытия».
— Когда может быть решен вопрос о том, каким образом ЦБ выйдет из капитала банка?
— Для начала надо сделать рыночную оценку банка. Об этом говорил ЦБ. Это займет, наверное, месяц-полтора, поскольку последняя оценка группы «Открытие» делалась в ноябре 2021 года перед готовящейся стратегической сделкой. Прошло полгода, сильно изменился рынок.
— Независимый оценщик уже выбран?
— Нет, поскольку пока еще нет четкого понимания по структуре сделки.
— Если частный инвестор проявит интерес, то из какой сферы он может быть?
— Это может быть и финансовая, и промышленная группа. Я думаю, что это всё определяется интересом и финансовыми условиями.
— Продажа банка «Открытие» на данный момент может происходить полностью или по частям вашей финансовой группы?
— Мы с ЦБ РФ года полтора назад определились, что группа продается целиком. То есть в принципе не исключалась продажа НПФ или «Росгосстраха» отдельно, но с осени рассматривается продажа именно целиком группы «Открытие».
— Как вы считаете, следует ли сохранить бренд «Открытие» после покупки банка другим игроком?
— Это слишком преждевременный вопрос. Всё зависит от структуры сделки, покупателя. Это уже вопрос следующего этапа.
Бизнес в условиях ЧС
— «Открытие» попал под первую волну санкций. Как введенные против банка блокирующие рестрикции США и отключение от SWIFT отразились на его работе?
— Наиболее напряженным был март. Россияне снимали наличные рубли и валюту со счетов. Затем их возвращали в банки по высоким ставкам. За март мы реструктурировали практически все свои валютные обязательства перед иностранными банками, обнулили корсчета. Это была работа в условиях чрезвычайной ситуации. В мае и июне пошла уже нормальная работа с теми ограничениями, которые задают санкции. Как ни странно, клиентская база у нас с начала года увеличилась. Если на начало года у нас было примерно 3,2 млн клиентов, то теперь это 3,5 млн розничных клиентов. Справедливости ради, во многом здесь повлияло объединение с Росгосстрах Банком. Число малого и среднего бизнеса у нас выросло до 600 тыс.
Также вырос кредитный портфель, объем средств клиентов. Мы имеем по итогам пяти месяцев прибыль — не такую большую, как в том году, — около 5 млрд рублей. Но это прибыль, что для 2022 года очень нестандартный и позитивный результат.
— Какие у вас планы по прибыли на 2022 год?
— Я не стану забегать вперед, потому что сейчас слишком большая неопределенность: она связана с курсом рубля, с торговым портфелем. Сейчас и мы как банк, и многие наши клиенты не могут получать купоны по еврооблигациям, не могут получать деньги при погашении задолженности по евробондам — поскольку заблокирован «мост» между Euroclear и российским депозитарием НРД. Пока мы ставим эти средства себе на дебиторскую задолженность. Но потенциально — это убыток. Я надеюсь, мы за следующие годы сможем как-то и для клиентов, и для себя эту проблему разрешить. Окончательно терять эти средства мы не хотим.
— Вы сказали, что кредитный портфель у вас растет несмотря на риски, которые в последние три месяца усилились в нашей экономике. Многие банки приостанавливали выдачу кредитов в марте-апреле. Как в «Открытии» выдавались кредиты в этот период?
— Мы с начала марта изменили кредитную политику для физических лиц и для предприятий, поскольку некоторые сферы стали достаточно рискованными. Например, авиаперевозки, которые по сути остановились. И еще целый ряд секторов, которые попали под серьезный удар. Тем не менее, несмотря на ужесточение требований, в основном на выдачи повлияло сокращение спроса.
Спрос упал и со стороны физических лиц, и со стороны корпоративных клиентов. Но толчок к кредитованию дали госпрограммы: поддержка системообразующих предприятий и отраслевые программы. Как и в период пандемии, мы очень активно стали выдавать кредиты малому бизнесу и системообразующим предприятиям именно с госсубсидией. Поэтому кредитование оживилось, и это позволило нам увеличить кредитный портфель за последние два-три месяца почти на 200 млрд рублей. Сейчас мы видим, что каждую неделю кредитование оживает. Где-то это преодоление каких-то опасений со стороны заемщиков, но главное — это снижение ставок. Сегодня они вышли практически на тот уровень, какой мы видели до конца февраля 2022 года.
— Президент, выступая на ПМЭФ, распорядился снизить ставку льготной ипотеки до 7%. Такой она была до кризисных явлений февраля 2022 года. На ваш взгляд, насколько это актуальное решение и как оно повлияет на ипотечный рынок?
— Решение очень актуально, потому что и ключевая ставка сейчас находится на уровне января-февраля этого года. Значит, и ставка ипотеки, если государство ее субсидирует, может опуститься до уровня 7%, что ровно год назад было привычно для простого россиянина.
Конечно, 2 п.п. снижения ставки — с 9% до 7% — это для ипотечного заемщика очень большая разница. При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будут суммарно меньше на 15–20%, чем в прошлом году. Всё равно у людей остаются опасения по поводу своей работы, будущего — ситуация менее определенная, чем в прошлом году.
— Нередко программу льготной ипотеки критикуют за то, что она провоцирует рост цен на жилье. На ваш взгляд, в нынешних условиях насколько оправдан такой упрек?
— Спрос всегда поддерживает цены — это базовое экономическое правило. В прошлом году мы видели рост цен по всей стране в среднем на 18–20%. Где-то цены росли быстрее. Например, в Санкт-Петербурге цены выросли почти на 60% за прошлый год, особенно по некоторым категориям жилья. В этом году такого роста не будет, потому что сокращение спроса заставляет застройщиков держать цены. Скачки могут быть только в отдельных регионах. Также надо учитывать, что выросла себестоимость самой стройки. Поэтому, конечно, такого влияния, как в 2020–2021 годах, ипотека на рост стоимости квадратного метра оказывать не будет. Цены на недвижимость замедлят темп роста.
Технологическое перевооружение
— Курсы доллара и евро в течение последнего месяца обновляют многолетние минимумы. На ваш взгляд, каков равновесный курс доллара и евро для российской экономики — который бы устроил и граждан, и импортеров, и экспортеров, и бюджет?
— Все никогда не могут быть довольны курсом. Экспортерам выгоден как можно более низкий курс рубля. Для населения и импортеров интересен крепкий рубль. Ситуация сегодня сложилась в пользу импортеров, в пользу населения, в пользу тех, кто едет отдыхать, например, в Турцию или Египет. Балансовый же курс для российской экономики находится где-то на уровне 65–70 рублей за доллар и примерно такого же курса евро.
Подчеркну, что сегодняшний курс рубля — это абсолютно объективная история. Многие считают, что это какие-то искусственные действия правительства сдерживают курс. Неправда. Курс рубля определяется тем самым спросом и предложением на валюту. Предложение остается таким же большим, каким было в прошлом году, а вот спрос на валюту резко уменьшился. Почему? Люди не могут пользоваться наличными, поскольку снятие со счетов ограничено. Гораздо меньше россиян выезжает за границу — они меньше тратят не только на отдых, но и на обучение, на лечение. Наши связи с Европой и со многими другими странами стали гораздо слабее. Но самое главное — в Россию резко сократился импорт. Он искусственно ограничен санкциями. Это прежде всего импорт технологического оборудования, товаров, люксовых автомобилей. Это создает гораздо меньший спрос на валюту и действует в сторону укрепления рубля.
И еще один очень важный фактор: раньше, по бюджетному правилу, Минфин закупал с помощью Центрального банка излишки валюты, если курс слишком укреплялся. А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным. То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене.
— В заключение хотелось бы узнать ваше мнение по поводу финансовой системы в России и того, какие вызовы ее ждут в ближайшее время.
— Наша система довольно устойчива. Скоро сократится доля валюты, которую держат наши клиенты и заемщики. Идет девалютизация финансовой системы. Инфраструктура работает хорошо. Клиентам нечего бояться за сохранность своих средств в банках. Проблемная зона — инвестиции, потому что еврооблигации, которые были в евро, а не в рублях, заморожены. Это требует проработки и решения.
Банковская система будет технологически перевооружаться с помощью отечественного программного обеспечения, потому что в импорте нас ограничивают. Но будем надеяться, что мы сможем сохранить технологические преимущества, поскольку за последние годы, особенно в розничной части, банковская система России была самая развитая наравне с американскими и китайскими банками. И вот технологическое преимущество хотелось бы сохранить, не сколько для себя, сколько для наших клиентов.