«Курс рубля будет гораздо более волатильным»

К покупке «Открытия» помимо ВТБ может проявить интерес и частный инвестор из финансовой или промышленной группы, предположил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ президент-председатель правления банка Михаил Задорнов . Он рассказал, что в последние три месяца компания работала «в условиях чрезвычайной ситуации», при этом ей удалось нарастить кредитный портфель на 200 млрд рублей. По прогнозам топ-менеджера, по итогам 2022 года ипотечные выдачи сократятся на 15–20% по сравнению с прошлым годом несмотря на возвращение ставки льготной ипотеки к 7%. При этом цены на недвижимость замедлят рост. В ближайшее время курс рубля станет более волатильным, предсказал он, уточнив, что балансовый курс для экономики составляет 65–70 руб./$.

Поиск продавцов

— В последнее время много обсуждается потенциальный выход ЦБ из капитала банка «Открытие». В частности, в регуляторе сообщали, что рассматривается вариант покупки «Открытия» ВТБ. Обсуждаются ли другие варианты выхода регулятора из капитала банка на данный момент?

— Это вопрос прежде всего к нашему акционеру («ФК Открытие» на 100% принадлежит Банку России. — «Известия»). Он рассматривает варианты продажи «Открытия». Сегодня заявки пока поступили только от ВТБ. Я абсолютно уверен, что при желании сделать конкурс или найти покупателя частный инвестор также выразит интерес к акциям «Открытия».

— Когда может быть решен вопрос о том, каким образом ЦБ выйдет из капитала банка?

— Для начала надо сделать рыночную оценку банка . Об этом говорил ЦБ. Это займет, наверное, месяц-полтора , поскольку последняя оценка группы «Открытие» делалась в ноябре 2021 года перед готовящейся стратегической сделкой. Прошло полгода, сильно изменился рынок.

задорнов1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Независимый оценщик уже выбран?

— Нет, поскольку пока еще нет четкого понимания по структуре сделки.

— Если частный инвестор проявит интерес, то из какой сферы он может быть?

— Это может быть и финансовая, и промышленная группа . Я думаю, что это всё определяется интересом и финансовыми условиями.

— Продажа банка «Открытие» на данный момент может происходить полностью или по частям вашей финансовой группы?

— Мы с ЦБ РФ года полтора назад определились, что группа продается целиком. То есть в принципе не исключалась продажа НПФ или «Росгосстраха» отдельно, но с осени рассматривается продажа именно целиком группы «Открытие» .

— Как вы считаете, следует ли сохранить бренд «Открытие» после покупки банка другим игроком?

— Это слишком преждевременный вопрос. Всё зависит от структуры сделки, покупателя. Это уже вопрос следующего этапа.

задорнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Бизнес в условиях ЧС

— «Открытие» попал под первую волну санкций. Как введенные против банка блокирующие рестрикции США и отключение от SWIFT отразились на его работе?

— Наиболее напряженным был март . Россияне снимали наличные рубли и валюту со счетов. Затем их возвращали в банки по высоким ставкам. За март мы реструктурировали практически все свои валютные обязательства перед иностранными банками, обнулили корсчета . Это была работа в условиях чрезвычайной ситуации. В мае и июне пошла уже нормальная работа с теми ограничениями, которые задают санкции. Как ни странно, клиентская база у нас с начала года увеличилась . Если на начало года у нас было примерно 3,2 млн клиентов, то теперь это 3,5 млн розничных клиентов. Справедливости ради, во многом здесь повлияло объединение с Росгосстрах Банком . Число малого и среднего бизнеса у нас выросло до 600 тыс.

Также вырос кредитный портфель, объем средств клиентов. Мы имеем по итогам пяти месяцев прибыль — не такую большую, как в том году, — около 5 млрд рублей . Но это прибыль, что для 2022 года очень нестандартный и позитивный результат.

— Какие у вас планы по прибыли на 2022 год?

— Я не стану забегать вперед, потому что сейчас слишком большая неопределенность: она связана с курсом рубля, с торговым портфелем. Сейчас и мы как банк, и многие наши клиенты не могут получать купоны по еврооблигациям, не могут получать деньги при погашении задолженности по евробондам — поскольку заблокирован «мост» между Euroclear и российским депозитарием НРД . Пока мы ставим эти средства себе на дебиторскую задолженность. Но потенциально — это убыток . Я надеюсь, мы за следующие годы сможем как-то и для клиентов, и для себя эту проблему разрешить. Окончательно терять эти средства мы не хотим.

задорнов2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вы сказали, что кредитный портфель у вас растет несмотря на риски, которые в последние три месяца усилились в нашей экономике. Многие банки приостанавливали выдачу кредитов в марте-апреле. Как в «Открытии» выдавались кредиты в этот период?

— Мы с начала марта изменили кредитную политику для физических лиц и для предприятий, поскольку некоторые сферы стали достаточно рискованными . Например, авиаперевозки, которые по сути остановились. И еще целый ряд секторов, которые попали под серьезный удар. Тем не менее, несмотря на ужесточение требований, в основном на выдачи повлияло сокращение спроса .

Спрос упал и со стороны физических лиц, и со стороны корпоративных клиентов. Но толчок к кредитованию дали госпрограммы : поддержка системообразующих предприятий и отраслевые программы. Как и в период пандемии, мы очень активно стали выдавать кредиты малому бизнесу и системообразующим предприятиям именно с госсубсидией. Поэтому кредитование оживилось, и это позволило нам увеличить кредитный портфель за последние два-три месяца почти на 200 млрд рублей . Сейчас мы видим, что каждую неделю кредитование оживает. Где-то это преодоление каких-то опасений со стороны заемщиков, но главное ­— это снижение ставок. Сегодня они вышли практически на тот уровень, какой мы видели до конца февраля 2022 года.

— Президент, выступая на ПМЭФ, распорядился снизить ставку льготной ипотеки до 7%. Такой она была до кризисных явлений февраля 2022 года. На ваш взгляд, насколько это актуальное решение и как оно повлияет на ипотечный рынок?

— Решение очень актуально, потому что и ключевая ставка сейчас находится на уровне января-февраля этого года. Значит, и ставка ипотеки, если государство ее субсидирует, может опуститься до уровня 7%, что ровно год назад было привычно для простого россиянина.

задорнов3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Конечно, 2 п.п. снижения ставки — с 9% до 7% — это для ипотечного заемщика очень большая разница . При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются , обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будут суммарно меньше на 15–20%, чем в прошлом году . Всё равно у людей остаются опасения по поводу своей работы, будущего — ситуация менее определенная, чем в прошлом году.

— Нередко программу льготной ипотеки критикуют за то, что она провоцирует рост цен на жилье. На ваш взгляд, в нынешних условиях насколько оправдан такой упрек?

— Спрос всегда поддерживает цены — это базовое экономическое правило. В прошлом году мы видели рост цен по всей стране в среднем на 18–20% . Где-то цены росли быстрее. Например, в Санкт-Петербурге цены выросли почти на 60% за прошлый год, особенно по некоторым категориям жилья. В этом году такого роста не будет, потому что сокращение спроса заставляет застройщиков держать цены . Скачки могут быть только в отдельных регионах. Также надо учитывать, что выросла себестоимость самой стройки. Поэтому, конечно, такого влияния, как в 2020–2021 годах, ипотека на рост стоимости квадратного метра оказывать не будет. Цены на недвижимость замедлят темп роста.

Технологическое перевооружение

— Курсы доллара и евро в течение последнего месяца обновляют многолетние минимумы. На ваш взгляд, каков равновесный курс доллара и евро для российской экономики — который бы устроил и граждан, и импортеров, и экспортеров, и бюджет?

— Все никогда не могут быть довольны курсом. Экспортерам выгоден как можно более низкий курс рубля. Для населения и импортеров интересен крепкий рубль . Ситуация сегодня сложилась в пользу импортеров, в пользу населения, в пользу тех, кто едет отдыхать, например, в Турцию или Египет. Балансовый же курс для российской экономики находится где-то на уровне 65–70 рублей за доллар и примерно такого же курса евро.

задорнов4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подчеркну, что сегодняшний курс рубля — это абсолютно объективная история . Многие считают, что это какие-то искусственные действия правительства сдерживают курс. Неправда. Курс рубля определяется тем самым спросом и предложением на валюту . Предложение остается таким же большим, каким было в прошлом году, а вот спрос на валюту резко уменьшился . Почему? Люди не могут пользоваться наличными, поскольку снятие со счетов ограничено . Гораздо меньше россиян выезжает за границу — они меньше тратят не только на отдых, но и на обучение, на лечение . Наши связи с Европой и со многими другими странами стали гораздо слабее. Но самое главное — в Россию резко сократился импорт . Он искусственно ограничен санкциями. Это прежде всего импорт технологического оборудования, товаров, люксовых автомобилей. Это создает гораздо меньший спрос на валюту и действует в сторону укрепления рубля.

И еще один очень важный фактор: раньше, по бюджетному правилу, Минфин закупал с помощью Центрального банка излишки валюты, если курс слишком укреплялся. А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным . То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене.

— В заключение хотелось бы узнать ваше мнение по поводу финансовой системы в России и того, какие вызовы ее ждут в ближайшее время.

— Наша система довольно устойчива. Скоро сократится доля валюты, которую держат наши клиенты и заемщики. Идет девалютизация финансовой системы . Инфраструктура работает хорошо. Клиентам нечего бояться за сохранность своих средств в банках. Проблемная зона — инвестиции , потому что еврооблигации, которые были в евро, а не в рублях, заморожены. Это требует проработки и решения.