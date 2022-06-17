Западные санкции, разрывы в цепочках поставок и другие потрясения, выпавшие на долю российской экономики, подталкивают к тому, чтобы действовать быстро, играя на опережение. О том, как конкуренция и рост межотраслевого сотрудничества внутри страны помогут экономике выйти из кризиса, и какую роль сыграют в этом цифровые сервисы, рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ заместитель министра финансов Алексей Лавров.

«Мы не видим сбоев в осуществлении закупок»

— Государственный заказ — это триллионы рублей в год. Может ли он стать дополнительным драйвером для развития российского производства, импортозамещения товаров, которые сейчас не могут приехать в Россию?

— Безусловно. Именно для того, чтобы облегчить поставщикам доступ к государственным закупкам, уже принят целый комплекс законодательных новаций. Наиболее важный закон удалось принять ещё в прошлом году — так называемый оптимизационный закон № 360, который, по сути, представляет собой новую редакцию Федерального закона № 44. Вот благодаря этому закону у нас сейчас имеется прочная основа для цифровизации, введения электронных процедур, электронного актирования. А в этом году мы дополняем, пакет, например, такой мерой, как ускорение расчетов за поставленные товары и услуги до семи рабочий дней после подписания акта сдачи-приёмки. Мы планировали это сделать в начале следующего года, но текущие события побудили ускорить введение этого сервиса, и с июля он в полном объеме начнёт применяться.

В общем, было сделано многое. Это и унификация процедур, и их упрощение там, где это возможно, максимальное сокращение сроков, унификация банковских гарантий. И сейчас мы не видим сбоев в осуществлении закупок. Губернаторам, руководителям муниципальных образований предоставлены права по более гибкому применению всех процедур, в том числе в необходимых случаях выбора единственного поставщика, и эти меры уже дают эффект.

— Если сейчас расчеты происходят в течение семи дней, то сколько времени это занимало раньше?

— До месяца. Более того, месяц — это срок, который указывался в контракте как максимальный, но реальная оплата могла проходить ещё позже. А все потому, что не было системы контроля, где фиксировалось бы, в какой момент подписан акт сдачи-приёмки. А сейчас фиксирование в единой информационной системе этого юридически значимого действия начинает автоматический отсчёт срока оплаты, и, если он не соблюдается, поставщик может обращаться в контрольные органы. В результате срок оплаты не только сократился, но и, благодаря комплексной информатизации, поставлен на автоматизированный предварительный контроль без дополнительных головной боли для поставщиков и комфортно для заказчиков. Последние могут теперь более четко планировать свои кассовые расходы, обеспечивать ликвидность бюджета, заранее видеть, в какие сроки нужно изыскивать средства, что благоприятно сказывается на общей финансовой и бюджетной дисциплине.

— Как сказались на сфере закупок западные санкции, разрыв логистических цепочек, скачки валюты?

— Ну конечно, возросли риски несостоявшихся процедур. Может случится так, что формируется запрос на закупку, объявляется цена — а в итоге не приходит никто, потому что существуют риски по цене, отсутствие комплектующих для поставки, словом, те факторы, которые вы упомянули. У нас пока нет статистики, которая показала бы, насколько часто подобное происходит, она будет готова по итогам второго квартала, тогда все эти тенденции можно будет оценить в цифрах. Но уже сейчас мы дали право заказчикам в таких случаях обращаться к любому поставщику, который готов исполнить этот контракт, принимать решение о единственном поставщике оперативно, а не через длинную сложную процедуру, как раньше. Появилась возможность вносить изменения в ранее заключенный контракт, потому что для тех, кто начинает работать по заключенным в феврале или в прошлом году контрактам, разрывы цепочек создают риски, прежде всего ценовые, хотя бывают и чисто технологические.

Исходя из этого, мы предоставили бизнесу ряд дополнительных возможностей. Даем возможность продлить сроки контрактов, не налагать штрафные санкции, увеличить стоимость контракта. Реально очень сильно выросла гибкость и отбора исполнителей, и исполнения контрактов.

«Социальный сертификат — доступная прозрачная схема»

— Представители московского правительства недавно делились своим опытом в электронную систему закупок представителей частного бизнеса, которые получили возможность напрямую заключать контракт с верифицированными продавцами и поставщиками. Такая мера была принята, чтобы помочь предприятиям заместить необходимые для производства поставки. Это тоже адаптация к сегодняшним условиям?

— У нас такой системы на федеральном уровне нет, но на региональном уровне такая система есть — как правило, в форматах электронных магазинов, которые хорошо развиваются, в частности в Москве. Это удобный, цифровой, прозрачный, конкурентный сервис.

— Цифровизация всё плотнее входит в сферу государственных услуг, в порядке эксперимента уже третий год действуют социальные цифровые сертификаты. Расскажите поподробнее, что это такое?

— Социальные сертификаты — это одна из технологий реализации принципа «деньги следуют за потребителем». Потребитель получает возможность обратиться в любую организацию, государственную или негосударственную, но при этом вошедшую в специальный реестр, гарантирующий ее соответствие всем необходимым критериям качества, безопасности оказания услуг. Он сам выбирает эту организацию и получает там необходимую услугу — к примеру, социальное обслуживание на дому. При этом он предъявляет в организации социальный сертификат, на основе которого оказанные ему организацией услуги будут оплачиваться из бюджета. То есть, для потребителя эта услуга, как и раньше, бесплатная, потому что за него расплатится бюджет. Но бюджет её реализует не путём жесткого прикрепления или распределения нуждающихся, а давая максимально широкую возможность выбора.

Данная система социальных сертификатов — это часть большого проекта под названием «социальный заказ». На данный момент он реализуется в 34 субъектах Федерации и предусматривает как традиционные инструменты финансирования этих услуг, государственные задания со всеми их параметрами, так и проведение совместных конкурсов, в которых участвуют и государственные, и негосударственные организации, получающие возможность выигрывать часть этих услуг. И социальный сертификат — самая доступная, понятная, прозрачная схема, где действительно цифровые технологии очень важны.



— Где именно человек может получить этот сертификат?



— Он заходит на информационный ресурс региона, если он имеет право на эту бесплатную услугу, регистрируется и получает то, на что имеет право. Кстати,

мы сейчас работаем над тем, чтобы вместе с Министерством цифрового развития сделать такую общероссийскую систему на портале госуслуг, где тоже можно было выбирать поставщика услуг и отбирать, сравнивать качество этих услуг, чтобы вся нужная информация была доступна. Право выбора гражданина — это, на наш взгляд, самый главный инструмент повышения доступности и качества, создания конкурентной среды для поставщиков.

«Иногда не хватает мощностей государственного сектора»



— Если в системе участвуют государственные организации, можно ли считать это честной конкуренцией?

— В этом нет абсолютно ничего плохого и страшного: они такие же участники, у них есть опыт, квалификация. Они должны оказывать значительную, если не всю часть услуг. Но когда они действую в конкурентной среде, мы видим, что они начинают увеличивать разнообразие своих услуг, подстраиваться под потребителя, развивают дополнительные программы, реагируют на спрос. То есть конкурентная среда — это позитив, даже если не всегда или не во всех сферах чисто негосударственная структура выигрывает в конкурентной гонке.

— Какие регионы участвуют в эксперименте?

— Это далеко не самые центральные регионы. В основном, это Дальний Восток, Сибирь, Ханты-Мансийск, Пермский край, Башкортостан, Московская область — география широка, охватывает все типы регионов. Теперь мы хотим сделать следующий шаг — предложить расширить сферу этого пилотного проекта, добавить ещё три услуги: дополнительное образование, физкультуру и профилактику социально значимых заболеваний. В данных сферах как раз иногда не хватает мощностей одного лишь государственного сектора. Пусть приходят негосударственные организации — с инвестициями, технологиями и знанием того, как это можно выполнять более эффективно.