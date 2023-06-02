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Песков рассказал о подготовке выступления Путина на ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин готовит выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 2 июня сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Выступление обязательно будет, мы сообщим когда, все детали предоставим своевременно. Будет долгожданное выступление Путина на форуме. Каждый раз для экономики это важное выступление, которое сейчас готовится», — сказал он на брифинге.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».

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На юбилейном форуме были обозначены ключевые направления развития экономики — как российской, так и глобальной

Ранее в этот день была опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ. Главной темой форума стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.

24 мая Песков сообщил, что Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент России выступит очно и присоединится к дискуссии на пленарной панели.

Как сообщил 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. По словам российского министра, «вовлеченность кубинских друзей в эти мероприятия» поможет открыть новые перспективы сотрудничества и заложить направления торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Также 17 апреля стало известно, что Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ.

12 апреля Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ. Однако он не стал называть заинтересованных в форуме иностранных бизнесменов, чтобы не навредить им.

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