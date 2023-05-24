Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, готовится выступление», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что российский лидер выступит очно. Ожидается, что Путин присоединится к дискуссии на пленарной панели, добавил представитель Кремля.

ПМЭФ пройдет 14–17 июня. В первый день состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, главной темой которого станет международная кооперация бизнеса. Организаторы — Фонд «Росконгресс» и «Опора России». Помимо традиционных тематических сессий и дискуссий по вопросам развития сектора МСП, деловая программа Форума будет включать практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти — воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks.

Отдельная площадка Российского форума МСП в этом году выделена под нетворкинг. Предприниматели из разных регионов России и других стран смогут обмениваться контактами с потенциальными инвесторами, крупными заказчиками, находить точки соприкосновения для запуска совместных проектов и расширения своего бизнеса.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус

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