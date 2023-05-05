Опубликована архитектура деловой программы Российского форума МСП на ПМЭФ-2023

14 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, главной темой которого станет международная кооперация бизнеса. Организаторы — Фонд Росконгресс и «ОПОРА РОССИИ».

Помимо традиционных тематических сессий и дискуссий по вопросам развития сектора МСП, деловая программа Форума будет включать принципиально новые, практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти — воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks.

«Малый и средний бизнес — важная составляющая экономики, и от того, насколько сегодня будут своевременными и действенными программы развития предпринимательства, во многом зависит благополучие страны. Наша дальнейшая задача — максимально интегрировать меры поддержки в работу МСП и продолжать стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Программа мероприятий Форума МСП разделена на четыре основных блока: внешнеэкономическая деятельность, финансы, кооперация и нетворкинг. Темой пленарной сессии станет «Международная кооперация: от задач к решению».

Во внешнеэкономическом треке пройдут сессии об экспортном потенциале российских ИТ-продуктов и роли бизнеса на пространстве Большой Евразии, воркшоп об электронной торговле. Также участники Форума поделятся своими историями провалов в экспортной деятельности и передадут опыт коллегам, как избежать таких ошибок.

В рамках тематического блока, посвященного финансовой сфере, будут затронуты вопросы, касающиеся текущих условий кредитования для развития бизнеса, налогового законодательства, доступных инструментов привлечения финансирования субъектами МСП. Кроме того, спикеры также разберут стартап-кейсы и венчурный ландшафт России с позиции интересов инвестора и предпринимателя.

Одной из главных тем Форума станет международная кооперация бизнеса. На профильных сессиях расскажут, как стать поставщиком крупных госкомпаний и принять участие в программе «выращивания», какие новые подходы к развитию и трансформации производственных МСП работают сегодня, какие возможности открываются перед компаниями после присоединения к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, какие возможности для развития экспортеров есть в промышленных кластерах в ОАЭ и др.

Теме международной кооперации также будет посвящено пленарное заседание с участием представителей федеральной власти, институтов развития бизнеса, предпринимателей и других спикеров.

Отдельная площадка Российского форума МСП в этом году выделена под нетворкинг. Предприниматели из разных регионов России и других стран смогут обмениваться контактами с потенциальными инвесторами, крупными заказчиками, находить точки соприкосновения для запуска совместных проектов и расширения своего бизнеса.

«Российский форум МСП по традиции открывает ПМЭФ, что еще раз доказывает важность развития малого бизнеса и заинтересованность власти в росте его роли в экономике страны. В этом году мы изменили подходы к тематическим сессиям, сделав их максимально практико-ориентированными для бизнеса. Сконцентрировались на развитии внешнеэкономических связей, поддержке российского экспорта, развитии отечественного производства, товары которого будут востребованы во многих дружественных странах. Это необходимо для дальнейшей структурной перестройки экономики, новой роли российских товаров и услуг на мировом рынке. Площадки Форума МСП ежегодно посещают более тысячи человек, в том числе предприниматели «Опоры России» со всех регионов нашей страны. Уверен, что участники сессий получат полезный опыт и новые деловые контакты, что поможет им в дальнейшем развитии бизнеса», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года.