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Москва пригласила президента Бразилии посетить ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Президент России Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Как рассказал глава МИД Бразилии Мауро Виейра в понедельник, 17 апреля, приглашение Луле да Силве передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время личной встречи.

«Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге», — приводит слова бразильского министра иностранных дел портал G1.

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Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию в 7:00 (13:00 мск) ранее в этот день. Кроме того, до 21 апреля у него запланированы рабочие поездки в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Цель его визита — укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ и этих четырех стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах.

Ранее в этот день Виейра в беседе с Сергеем Лавровым заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Рестрикции, подчеркнул бразильский дипломат, не должны применяться «в одностороннем порядке».

Также министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия в этой связи выступила за немедленное прекращение огня и выразила готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

16 апреля Лула да Силва предложил создать аналог «группы двадцати» (G20), который бы занимался разрешением ситуации на Украине. Он рассказал, что уже обсудил эту идею с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, объединение стран должно выполнить посредническую миссию между Москвой и Киевом.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В стартовый день Петербургского международного экономического форума традиционно состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки.

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