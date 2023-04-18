Москва пригласила президента Бразилии посетить ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Как рассказал глава МИД Бразилии Мауро Виейра в понедельник, 17 апреля, приглашение Луле да Силве передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время личной встречи.
«Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге», — приводит слова бразильского министра иностранных дел портал G1.
Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию в 7:00 (13:00 мск) ранее в этот день. Кроме того, до 21 апреля у него запланированы рабочие поездки в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Цель его визита — укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ и этих четырех стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах.
Ранее в этот день Виейра в беседе с Сергеем Лавровым заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Рестрикции, подчеркнул бразильский дипломат, не должны применяться «в одностороннем порядке».
Также министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия в этой связи выступила за немедленное прекращение огня и выразила готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.
16 апреля Лула да Силва предложил создать аналог «группы двадцати» (G20), который бы занимался разрешением ситуации на Украине. Он рассказал, что уже обсудил эту идею с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, объединение стран должно выполнить посредническую миссию между Москвой и Киевом.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В стартовый день Петербургского международного экономического форума традиционно состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки.