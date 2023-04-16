Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для решения конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог «группы двадцати» (G20), который бы занимался разрешением ситуации на Украине. Об этом он заявил 16 апреля.

«Группа двадцати» была создана для спасения мировой экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы положить конец этой <военной операции> и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что мы добьемся успеха», — приводит его слова агентство AFP.

Да Силва рассказал, что уже обсудил эту идею с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, объединение стран должно выполнить посредническую миссию между Москвой и Киевом.

Бразильский лидер отметил, что стороны не предпринимают инициатив, чтобы остановить конфликт, а Европа и США способствуют его продолжению.

Ранее, 14 апреля, да Силва заявил, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Ранее, 2 апреля, Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заявил, что, по его мнению, аспект новой концепции внешней политики РФ, направленный на сближение со странами Латинской Америки, будет плодотворно сказываться на формировании многополярного мира. Он подчеркнул, что идеи Москвы поддержат страны, которые уже взаимодействовали с Вашингтоном в негативном ключе.

До этого, 30 марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию», в которой страны-участницы осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины».

Еще в феврале президент Бразилии заявил, что России требуются минимальные условия, чтобы завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров.

Москва 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.