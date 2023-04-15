Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинских пограничников уличили в службе в заградотрядах в Артемовске
Мир
Страны G7 намерены выработать 150 млн кВт за счет ветра к 2030 году
Мир
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
Мир
WP узнала о сомнениях союзников США после утечки данных
Мир
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Мир
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Мир
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
Мир
Экс-госсекретарь США Помпео отказался участвовать в выборах президента
Происшествия
Ученые заявили о разрушении купола Шивелуча из-за взрывного извержения
Мир
В минспорта Украины назвали плохим решением запрет на соревнования с россиянами
Мир
Правящая партия Японии осудила взрыв рядом с местом выступления Кисиды
Мир
МИД КНР призвал учитывать интересы других стран в области безопасности
Общество
Вильфанд пообещал потепление жителям Центральной России
Сюжет:

Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва призвал к миру на Украине США и Европу
0
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил необходимость искать способы достижения мира, 14 апреля сообщает новостной портал G1.

«Вчера мы подробно обсуждали с Си Цзиньпином необходимость формирования группы стран, желающих найти способ прийти к миру. То есть я обсуждал это [на предыдущих встречах] с европейцами. Я говорил об этом с европейцами, с американцами, говорил об этом вчера. Прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, остановиться», — сказал президент.

Лула да Силва отметил, что страны, поставляющие оружие для конфликта, должны прекратить это делать. Он призвал США перестать поощрять конфликт и начать говорить о мире.

Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай
Эксперты объяснили, как визит отразится на двусторонних отношениях и формировании многополярного мира в целом

Ранее, 2 апреля, Валдир Безерра из Группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заявил, что, по его мнению, аспект новой концепции внешней политики РФ, направленный на сближение со странами Латинской Америки, будет плодотворно сказываться на формировании многополярного мира. Он подчеркнул, что идеи Москвы поддержат страны, которые уже взаимодействовали с Вашингтоном в негативном ключе.

До этого, 30 марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию», в которой страны-участницы осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности российского президента РФ Владимира Путина.

Еще в феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России требуются минимальные условия, чтобы завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023