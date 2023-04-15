Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине

США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил необходимость искать способы достижения мира, 14 апреля сообщает новостной портал G1.

«Вчера мы подробно обсуждали с Си Цзиньпином необходимость формирования группы стран, желающих найти способ прийти к миру. То есть я обсуждал это [на предыдущих встречах] с европейцами. Я говорил об этом с европейцами, с американцами, говорил об этом вчера. Прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, остановиться», — сказал президент.

Лула да Силва отметил, что страны, поставляющие оружие для конфликта, должны прекратить это делать. Он призвал США перестать поощрять конфликт и начать говорить о мире.

Ранее, 2 апреля, Валдир Безерра из Группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заявил, что, по его мнению, аспект новой концепции внешней политики РФ, направленный на сближение со странами Латинской Америки, будет плодотворно сказываться на формировании многополярного мира. Он подчеркнул, что идеи Москвы поддержат страны, которые уже взаимодействовали с Вашингтоном в негативном ключе.

До этого, 30 марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию», в которой страны-участницы осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности российского президента РФ Владимира Путина.

Еще в феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России требуются минимальные условия, чтобы завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.