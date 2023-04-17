Реклама
Прямой эфир
Авто
В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
Мир
Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ
Мир
Лавров заявил о заинтересованности РФ в скором завершении конфликта на Украине
Общество
Историк объяснил важность включения в ЕГЭ по истории заданий на тему СВО
Мир
В Пентагоне указали на нежелание США напрямую вступать в конфликт на Украине
Мир
Словакия запретит импорт ряда продуктов с Украины с 19 апреля
Мир
Reuters узнало о планах ФРГ добиться санкций против атомной отрасли России
Мир
США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
Происшествия
Злоумышленники обманули балерину Большого театра на 700 тыс. рублей
Экономика
Компания Yum! Brands продала рестораны KFC в России
Мир
Министра здравоохранения Франции Брауна освистали протестующие возле больницы
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Сюжет:

Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ

Глава МИД Бразилии Виейра: антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам, заявил 17 апреля МИД Бразилии Мауру Виейра на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия выступает за немедленное прекращение огня и готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Помимо этого, Виейра высказался против использования санкций «в одностороннем порядке».

«Эти условия не только не одобряются Советом Безопасности ООН, но и негативно влияют на многие экономики мира, в основном на развивающиеся страны, которые еще не оправились от пандемии», — заявил он.

Кроме того, Виейра сообщил о переданном президентом России Владимиром Путиным приглашении президенту Лулы да Силвы посетить РФ.

«Я пригласил господина министра в удобное для него время посетить Российскую Федерацию. И все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии.

В свою очередь, в ходе брифинга по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Виейра подчеркнул, что страны постараются определить удобные даты для визита.

Российский министр иностранных дел назвал переговоры с Виейрой очень полезными.

«Переговоры <…> подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений», — сказал Лавров.

«Бразилию мотивируют присоединиться к санкционному режиму»
Посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий — о давлении Запада на власти республики и ее сотрудничестве с Москвой

Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию в 7:00 (13:00 мск) в этот день. Кроме того, до 21 апреля у него запланированы рабочие поездки в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Цель визита Лаврова — укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ и этих четырех стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023