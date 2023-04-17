Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ

Антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам, заявил 17 апреля МИД Бразилии Мауру Виейра на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия выступает за немедленное прекращение огня и готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Помимо этого, Виейра высказался против использования санкций «в одностороннем порядке».

«Эти условия не только не одобряются Советом Безопасности ООН, но и негативно влияют на многие экономики мира, в основном на развивающиеся страны, которые еще не оправились от пандемии», — заявил он.

Кроме того, Виейра сообщил о переданном президентом России Владимиром Путиным приглашении президенту Лулы да Силвы посетить РФ.

«Я пригласил господина министра в удобное для него время посетить Российскую Федерацию. И все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии.

В свою очередь, в ходе брифинга по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Виейра подчеркнул, что страны постараются определить удобные даты для визита.

Российский министр иностранных дел назвал переговоры с Виейрой очень полезными.

«Переговоры <…> подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений», — сказал Лавров.

Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию в 7:00 (13:00 мск) в этот день. Кроме того, до 21 апреля у него запланированы рабочие поездки в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Цель визита Лаврова — укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ и этих четырех стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах.