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Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию в понедельник, 17 апреля. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила в Telegram.

«В 7:00 утра по местному времени Сергей Лавров прибыл с визитом в Бразилию», — написала она.

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Ранее в этот день сообщалось, что рабочая поездка в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу пройдет с 17 по 21 апреля, передает RT. Глава российского МИДа проведет насыщенную программу, в том числе в планах провести переговоры с высшим руководством и главами внешнеполитических ведомств этих стран.

Цель предстоящего визита в ведомстве обозначили как укрепление взаимовыгодного сотрудничества России и этих четырех стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах, передает НСН.

Во главе тем для переговоров в МИД отметили вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН.

31 марта МИД России представил новую концепцию российской внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Как отметил 2 апреля Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу, идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира, добавил он.

До этого, 29 марта, депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия смогла добиться заметных дипломатических успехов в Азии и Африке.

Кроме того, 20 марта российский президент Владимир Путин отметил общие усилия стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и РФ по борьбе с навязываемой неоколониальной идеологией.

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