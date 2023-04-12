Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Однако он не стал называть заинтересованных в форуме иностранных бизнесменов, чтобы не навредить им.

«Даже если они будут, мы не можем об этом говорить, потому что, если мы скажем, их просто живьем съедят», — сказал Песков журналистам.

Также он сообщил, что модератор на ПМЭФ уже определен. При этом Песков не стал уточнять, кто именно им станет.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В стартовый день Петербургского международного экономического форума традиционно состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки.

Ранее, 17 марта, в Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри. Ключевым вопросом стало обсуждение хода подготовки участия ОАЭ в качестве страны — гостя форума.