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Корреспондент «Известий» рассказал о подготовке к ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге заканчивается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который стартует 14 июня. На месте проведения ПМЭФ побывал 11 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В настоящий момент идет строительство павильонов. На форум заявлено более 10 тыс. участников, представители ста стран.

«Форум каждый год становится все более технологичным. В прошлом году был поставлен рекорд по количеству медиаэкранов, я уверен, в этом году он будет побит, потому что огромное количество и кинетических экранов, и робототехники. Каждый раз партнеры и субъекты, все, кто участвует в выставочной программе форума, стараются удивить участников, поэтому форум становится более технологичным не только в выставочной программе, но и в сервисах для участников. Мы запустили много платформ, которые помогают бизнесу находить новые контакты на площадке форума», — заявил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Как отметил корреспондент, меню ресторана форума разделено на гастрономические сеты. Стоимость одного из таких наборов — 4,5 тыс. рублей.

«Будет три сета, так же, как и в предыдущие года, но все они будут ориентированы на русскую кухню. Будет по регионам разбито: Дальневосточный регион, центральная России и более европеизированная Россия», — рассказал бренд шеф-повар Антон Грибанов.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».

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Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив актуальность повестки и тем предстоящего мероприятия и поблагодарив предпринимателей за действия по преодолению санкций.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовит выступление на ПМЭФ.

В этот же день была опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ. Главной темой форума стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.

29 мая в Москве состоялось первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума.

24 мая Песков сообщил, что Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент России выступит очно и присоединится к дискуссии на пленарной панели.

Как сообщил 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. По словам российского министра, «вовлеченность кубинских друзей в эти мероприятия» поможет открыть новые перспективы сотрудничества и заложить направления торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Также 17 апреля стало известно, что Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить ПМЭФ.

До этого, 12 апреля, Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ. Однако он не стал называть заинтересованных в форуме иностранных бизнесменов, чтобы не навредить им.

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