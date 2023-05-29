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В Москве состоялось первое заседание Клуба ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Состоялось первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума.

Темы первой встречи охватили самый широкий спектр вопросов — от мирового энергобаланса до будущего возобновляемых источников энергии, Северного морского пути, сжиженного природного газа и, конечно, не обошли стороной сделку ОПЕК+ и ситуацию на рынке газа.

В премьерном выпуске участие принял — вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Новак. В дискуссии приняли участие ведущие телеканалов: «Россия 24» Александра Суворова, НТВ Кирилл Поздняков и «РЕН ТВ» Петр Марченко.

«Сегодня происходит 4-й технологический переход — энергопереход. Это значит, что возобновляемые источники энергии начали занимать свою нишу, вытесняя традиционные. С каждым годом все больше вводятся в эксплуатацию солнечная, ветровая энергетика. По примеру 2022 года из общего количества введенных объектов, 80% — возобновляемые источники энергии», — отметил Александр Новак.

Продолжится обсуждение этого вопроса в рамках ПМЭФ на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего», где эксперты расскажут, каковы перспективы переориентации на новые рынки и кооперации России с дружественными странами: «У нас в балансе будут все виды источников энергии и в каждом направлении будут свои собственные технологии, которые позволят конкурировать с альтернативами: по цене, качеству, экологичности», — отметил Александр Новак.

Клуб ПМЭФ — сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Участников клуба можно по праву называть амбассадорами ПМЭФ.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку Форума, станут основными вехами его программы.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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