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Мантуров рассказал о расширении направлений сотрудничества с ОАЭ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принял участие в открытии павильона Объединенных Арабских Эмиратов, а также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом Аль-Касими и с министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Туком Аль-Марри.

В ходе встреч были обсуждены необходимые шаги для продвижения основных проектов сотрудничества, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в рамках 21 заседания российско-эмиратской МПК в марте 2023 года.

На церемонии открытия павильона Мантуров обратил внимание на особый характер отношений двух стран, прочные узы дружбы и богатую историю сотрудничества.

«Мы постоянно расширяем круг направлений, по которым выстраиваем совместную работу. Реализуем целый ряд проектов промышленной кооперации, инициатив в сфере транспорта и услуг, энергетической и продовольственной безопасности. Начали активный переговорный процесс по Соглашению о свободной торговле между ОАЭ и государствами Евразийского экономического союза. Это придаст дополнительный импульс комплексному развитию наших многосторонних торгово-экономических связей», — заявил вице-премьер.

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Он также принял участие в бизнес-диалоге, в ходе которого были рассмотрены приоритетные направления развития сотрудничества России и ОАЭ.

«Наши компании с обеих сторон заинтересованы в продолжении работы по разным векторам сотрудничества. Российский бизнес проявляет большой интерес к размещению производственных и логистических мощностей в ОАЭ. Мы также ожидаем продолжения инвестиционного сотрудничества с ОАЭ — за последние годы эмиратские компании инвестировали в разные сферы российской экономики, и эти инвестиции себя оправдали — это отражается на цифрах внешнеторгового оборота», — заявил Денис Мантуров.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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