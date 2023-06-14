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Сдельное предложение: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 6 трлн рублей

Какие будут заключены соглашения и как санкции повлияли на программу форума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контрактов, который стартует 14 июня, может достичь 6 трлн рублей, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, в этом году инвестировать главным образом будут в российские компании, которые способны заменить ушедшие иностранные. Это соотносится с основной темой форума, он посвящен суверенитету в ключевых отраслях. Отличительными особенностями ПМЭФ-2023 станут проявление экономической переориентации России на Восток и подведение первых итогов жизни в условиях санкций. Среди гостей будут широко представлены делегации стран Ближнего Востока, самая крупная — из ОАЭ.

В суверенитетном порядке

Главная тема ПМЭФ-2023 заявлена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». С 14 по 17 июня участники дискуссий будут обсуждать развитие экономики РФ в условиях санкций, технологический суверенитет страны, приоритеты социальной политики и международные отношения. В форуме примут участие более 1 тыс. спикеров.

Культурная программа включает ярмарку искусства «1703», концерты классической музыки, фестиваль «Паруса Кронштадта», а также выставку «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Всего же насчитывается 50 таких мероприятий, рассказал в преддверии форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Центральным событием ПМЭФ станет пленарная сессия 16 июня, которую традиционно проведет президент РФ Владимир Путин. В апреле глава государства сообщил, что одной из ключевых тем будет российский рынок труда. Так, эксперты обсудят его тенденции, развитие и привлечение специалистов, а также преодоление кадрового дефицита.

гости форума
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме того, на форуме еще больше проявится экономическая переориентация России на Восток. Так, отдельные панели будут посвящены развитию индустрии халяль продуктов, привлечению инвестиций с помощью исламского банкинга, индустрии платежных систем в Азии, а также взаимодействию России с государствами ЕАЭС и АСЕАН.

Всего программа ПМЭФ включает более 150 мероприятий, разделенных на четыре тематических блока. В их числе: «Мировая экономика в эпоху глобальных перемен», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивание технологического суверенитета» и «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет».

Суверенным курсом: главное о ПМЭФ-2023
Мероприятия пройдут в петербургском «Экспофоруме» 14-17 июня

— В программе форума тема экономики в условиях санкций — в числе основных. Однако в отличие от предыдущего ПМЭФа, где участники только констатировали новую реальность, мы можем уже подвести первые итоги жизни в таких условиях, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В этом году упор в части инвестиций будет делаться на отечественные компании, способные заместить ушедшие из России иностранные, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В 2022-м сумма заключенных контрактов превысила 5,6 трлн рублей. Ожидается, что в этом объем сделок будет не меньше 6 трлн, добавил эксперт. К слову, власти одного Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму более 500 млрд рублей, говорил ранее губернатор Александр Беглов. Также сообщалось, что в планах у Москвы оформить ряд ключевых соглашений в области развития отрасли беспилотных авиасистем, а также в направлениях «промышленный дизайн» и «квантовые технологии».

подготовка к форуму
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид


Сумма контрактов, заключенных на ПМЭФ, может достигнуть несколькоих десятков миллиардов долларов, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, основные сделки, предположительно, будут включать инвестиции в инновационные отрасли, соглашения о сотрудничестве между компаниями и государствами, торговые контракты и подписание меморандумов о взаимопонимании.

ПМЭФ важен с точки зрения возможности собраться на одной площадке руководству страны и бизнеса, чтобы обсудить актуальные вопросы и прийти к общему пониманию задач, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Как полагает эксперт, главным результатом форума станут не подписанные контракты, а осмысление нынешней ситуации и выявление дисбалансов, поиск возможностей для их устранения и формирование вектора дальнейшего развития страны.

Гости из-за рубежа

ПМЭФ примет делегатов более чем из 130 стран Азии, Центральной и Южной Америки, а также государств Ближнего Востока. У ОАЭ в этом году особое представительство — именно они стали страной-гостем на форуме, сменив Египет в 2022-м и Катар в 2021 году.

Курсовые работы: на ПМЭФ-2022 заключили контрактов почти на 6 трлн
На юбилейном форуме были обозначены ключевые направления развития экономики — как российской, так и глобальной

В числе высокопоставленных посетителей ПМЭФ — кубинский премьер Мануэль Марреро Крус и глава Республики Сербской Милорад Додик. Не приедут президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, с последним, впрочем, Владимир Путин виделся 9 июня в резиденции в Сочи. Накануне Кремль также объявил о готовящейся встрече президента РФ с руководителями ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса.

ПМЭФ
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Несмотря на то что уровень представительства на ПМЭФ-2023 ниже, чем в предыдущие годы, говорить, что Россия находится в условиях изоляции от мира, нельзя, уверен политолог Евгений Минченко.

Присоединится к работе на форуме и дипломатическая элита: послы ОАЭ, Узбекистана и Китая в РФ. Кроме того, участником одной из сессий станет генсекретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Ожидаются и иностранные эксперты, к примеру, бывший член сената Италии Вито Росарио Петрочелли.

Целый ряд представителей иностранного бизнеса также примут участие в диалоге с Россией на площадке ПМЭФ. Всего запланировано шесть двусторонних деловых встреч с партнерами из арабских стран, Китая, Индии, Латинской Америки, АСЕАН.

«Стратегические планы никто не меняет»
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев — о технологическом суверенитете и развитии отрасли в условиях санкций

Помимо сокращения списка иностранных гостей важным отличием экономического форума этого года станет отсутствие на площадке представителей прессы из недружественных стран. Организаторы не аккредитовали журналистов из США, Канады, Великобритании, ЕС, Японии и других государств. Это решение, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, принято впервые за всю историю ПМЭФ с 1997 года.

По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, экономический форум по-прежнему остается одной из главных площадок для эффективного взаимодействия государства, бизнеса и общества. Он добавил: важно смотреть на санкции как на новые возможности и вызовы, поскольку ограничения выступают мощным стимулом для ускоренного развития ключевых отраслей.

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