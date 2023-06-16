Песков заявил о планах Путина дать оценку экономического положения в РФ на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономического положения в РФ и его перспектив. Об этом 16 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

«Программа насыщенная. Каждый раз Санкт-Петербургский экономический форум — это насыщенная программа, у президента запланирован международный контакт, потом в районе 14:00 мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что после выступление у Путина запланировано еще несколько мероприятий в течение дня. Затем российский лидер останется в Санкт-Петербурге, где 17 июня у него пройдет встреча с представителями африканских государств.

«И еще будет одно мероприятие, но уже внутреннего характера. Поэтому график достаточно напряженный», — отметил официальный представитель Кремля.

Днем ранее Песков заявил, что на ПМЭФ планируется достаточно объемное выступление Путина, в рамках которого он в том числе даст оценку российской экономике за прошедший год.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов в студии МИЦ «Известия» на ПМЭФ заявил о том, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов. При этом страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит Путин.