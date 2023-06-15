В Кремле сообщили о планах Путина дать оценку экономике РФ на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме даст оценку российской экономике. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Песков сказал, что на ПМЭФ планируется достаточно объемное выступление Путина, в рамках которого он в том числе даст оценку российской экономике за прошедший год.

«Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов в студии МИЦ «Известия» на ПМЭФ заявил о том, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов. При этом страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

Также 15 июня помощник президента РФ Максим Орешкин на полях ПМЭФ заявил, что текущая ситуация с безработицей и инфляцией в РФ говорит о достигнутом в экономике балансе.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.