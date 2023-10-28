Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 19 ударов высокоточными ракетами и БПЛА по украинским военным объектам, сообщили в Минобороны РФ. Были уничтожены арсеналы, аэродромы, пункты размещения украинских боевиков и наемников. Такими ударами РФ не дает украинскому командованию решить проблемы с боеприпасами и кадровые вопросы, отмечают эксперты. Также российские бойцы за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.
Ударная сполна
Российские войска за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.
— В период с 21 по 27 октября 2023 года Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, были уничтожены пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.
У вооруженных формирований Украины один из самых важных вопросов, кроме обеспечения боеприпасами, — так называемый кадровый голод, им нужны специалисты, рассказал «Известиям» Алексей Леонков.
— Это не только живая сила, которую они кидают в бой, нужны профессионалы. Обычно ими выступают наемники, по которым, если навести справки, выясняется, что они были кадровыми военнослужащими в армиях НАТО. Уничтожая пункты их размещения, мы не даем решить им кадровый вопрос, — объяснил он. — Противник периодически пытается сконцентрировать силы и средства на определенных направлениях, наша разведка это видит. Как только ВФУ заканчивают собирательные мобилизационные мероприятия, начинает работать наша артиллерия, авиация. Наносятся точные удары, уничтожаются живая сила, склады и техника. Противник несет существенные потери.
Отражено 47 атак
На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение войскам и технике воздушно-десантной, трех механизированных и егерской бригад ВФУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка в ЛНР.
Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВФУ.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 45 атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВФУ и полка нацгвардии Украины.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам двух механизированных и аэромобильной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка в ДНР.
На южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад ВФУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное в ДНР.
На запорожском направлении отражены 19 атак штурмовых групп двух механизированных, а также десантно-штурмовой бригады ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
«Тор» защищает небо
Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» в зоне спецоперации.
На кадрах, предоставленных военкором, видно, как командир комплекса показывает ему следы попадания снарядов противника по машине.
— Даже после попадания ПРР (противорадиолокационная ракета. — «Известия») завели двигатель и умудрились уехать с места обстрела. Switchblade американского производства в нас прилетал. Там тоже приходилось вытягивать. Ну и работала артиллерия. Она, как правило, не попадает с первого раза, — рассказал механик-водитель ЗРК «Тор» с позывным Аист.
ЗРК «Тор» хорошо показывают себя в эшелонированной системе ПВО. Обычно дальние рубежи защищают С-300 и С-400. На средних — «Бук». Непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения работает «Тор».
— Машину мы бережем. Иногда с ней разговариваем, потому что у нее тоже есть душа. И как ты к ней будешь относиться, так и она к тебе будет относиться в ответ, — поделился командир ЗРК «Тор» с позывным Странник.
ЗРК «Тор-М2»
Расчет по мере сил модернизирует свою машину, но улучшать боевую часть на месте нет возможности. А в мотострелковых частях это в порядке вещей. Например, на легкий тягач МТЛБ установили 100-миллиметровую пушку «Рапира». При установке орудия нужно было не слишком утяжелить машину, чтобы сохранить подвижность. Дальность пушки — до 10 км. Этого достаточно для задач мобильной артиллерии и поддержки пехоты огнем.
Сдались в плен 54 боевика
С 21 по 27 октября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 5585 боевиков ВФУ и 253 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
В зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 военнослужащих механизированной, трех мотопехотных бригад ВФУ и двух бригад теробороны.
Российские средства ПВО сбили 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, четыре «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 и 208 украинских БПЛА.
C 1 октября ВКС России и средствами ПВО уничтожены 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе 20 самолетов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8.