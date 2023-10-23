Путь открыт: ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки

Две атаки отбили российские подразделения в районе населенных пунктов Богдановка и Клещеевка на донецком направлении, сообщили в Минобороны 22 октября. Обороняющихся поддерживали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. В районе Авдеевки наши бойцы смогли выйти к железной дороге, а также зайти в поселок Степовое и продвинуться в район Бердычей, дополнили источники «Известий». По словам экспертов, потеряв Авдеевку, противник потеряет главный укрепрайон рядом с Донецком и уже не сможет так интенсивно обстреливать город.

Выход к железной дороге

За сутки на донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 550 боевиков, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

— На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Клещеевка в ДНР, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также нанесено поражение войскам и технике ВФУ в районе населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Андреевка, Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка в ДНР.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российские войска смогли широким фронтом выйти к железной дороге в районе Авдеевки. Также российские разведывательные подразделения 21 и 22 октября смогли зайти в поселок Степовое и продвинуться в район Бердычей — провести там разведку боем и отступить.

В настоящее время, по словам собеседников издания, российские войска проводят перегруппировку и подтягивают резервы. Также с 20 по 22 октября воздушно-космическими силами был нанесен масштабный удар по Авдеевке. Поражались выявленные позиции артиллерии, бронетехника, а также места базирования личного состава. В ходе ударов применялся весь спектр вооружения, включая линейку новейших управляемых бомб и ракет.

Уже который день самые большие потери у противника на донецком направлении, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это больше укомплектованного батальона. А также это говорит о том, что вооруженные формирования Украины бросают подкрепления на это направление, не жалея ни мобилизованных, ни подготовленных профессионалов, — объяснил он. — Украинские формирования здесь атакуют, но мы продвигаемся. Авдеевка во многом важнее Артемовска, который мы уже освободили, потому что противник лишается самого главного укрепрайона рядом с Донецком, который он использует для его обстрела артиллерией. И после такой неудачи со стороны ВФУ у нас появляется возможность для наступления. Но сейчас противник старается сохранить на этом участке свои позиции и уйти в осенне-зимний период. Я думаю, что с Авдеевкой мы разберемся в более короткие сроки нежели это было с освобождением Артемовска.

Атаки отражены

Российские войска за прошедшие двое суток — 21 и 22 октября — продолжали успешно отбивать атаки на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отбито 13 атак штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, Надия и Сергеевка в ЛНР.

Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ в районе Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила 11 атак штурмовых групп ВФУ, а также нанесла поражение личному составу и технике противника в районе населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение войскам и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое в ДНР и Малиновка Запорожской области.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса в ДНР.

На запорожском направлении отражено пять атак противника в районах Вербового и Работино и нанесено огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированной бригад ВФУ.

Сбили три Су-24 и пять Миг-29

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1420 бойцов ВФУ и 70 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

На херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВФУ реки Днепр.

В районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение личному составу и переправочным средствам 123-й бригады теробороны.

Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВФУ.

На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВФУ.

В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.

ВКС России в районе Одессы сбили украинский самолет Су-24.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-24, пять самолетов Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее Донецка.

Кроме того, перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган» и 53 украинских БПЛА.