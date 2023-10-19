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Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении

Российские подразделения не дают противнику зацепиться за берег Днепра и создать там плацдарм
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украина начала контрнаступление на херсонском направлении, но «результата нет пока», заявил 18 октября президент России Владимир Путин. Российские войска фиксируют значительное увеличение украинской активности в этом районе с 16 октября, рассказали источники «Известий». Украинские разведывательные группы на катерах и лодках действуют на реке Днепр и пытаются атаковать российские позиции. ВФУ таким способом пытаются зацепиться за берег, чтобы создать там плацдарм для дальнейшего наступления, полагают эксперты. Также 18 октября ВФУ атаковали территорию Крыма переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200.

Новое направление контрнаступления ВФУ

Контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты, заявил президент России Владимир Путин.

— Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава государства особо отметил, что так же было на запорожском и других направлениях.

С 16 октября российские войска фиксируют значительное увеличение украинской активности на херсонском направлении, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Ежедневно разведывательные группы на катерах и лодках действуют на реке Днепр и пытаются атаковать российские позиции. Средства разведки выявили переброску нескольких украинских понтонных парков и сосредоточение переправочных средств. Три последних дня российские войска неоднократно наносили удары по ним. Российское командование отмечает сосредоточение в районе Днепра подразделений морской пехоты и десантно-штурмовых групп ВФУ.

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» на херсонском направлении

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» на херсонском направлении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На всех остальных направлениях украинские боевики уже утратили какие-либо перспективы, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Там достаточно глубокий фронт, и понятно, что ВФУ нигде не пройдут, — объяснил он. — Под Херсоном они сейчас пытаются зацепиться за берег, чтобы создать плацдарм, и под осень уйти с более-менее большим участком, с которого потом — возможно, весной — наступать. Ко всему прочему, это возможность небольшими силами пытаться держать в напряжении наши части. Переправы через Днепр, борьба за острова — так или иначе это требует сил.

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Укрепление военного союза с Белоруссией

Стратегическое партнерство с Белоруссией — особенно важный фактор в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 октября во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве.

— Белоруссия — стратегический партнер и надежный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности, — подчеркнул он.

Глава военного ведомства обратил внимание, что с февраля 2022 года численность войск НАТО в Восточной Европе и странах Балтии выросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек. Более половины — военнослужащие США.

Заседание совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии

Заседание совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Также, по его словам, на восточном флаге блока периодически идут крупные военные учения, в основу которых берутся сценарии военного конфликта с Россией и Белоруссией.

— Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации Соединенных Штатов Америки и тактических ядерных сил НАТО. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи, — уточнил Сергей Шойгу.

Министр отметил, что сейчас налажены взаимовыгодное между Россией и Белоруссией военно-техническое сотрудничество и кооперация оборонно-промышленных комплексов. А в ходе учений ОДКБ на территории Белоруссии отработаны вопросы материально-технического, медицинского обеспечения, ведения разведки и РХБ защиты.

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Требование об экстрадиции Ярослава Гунько

Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранителями РФ и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде об экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 18 октября.

— Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда — территории СССР, в том числе в геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, — рассказал он.

Военный преступник Ярослав Гунько, служивший в дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады

Военный преступник Ярослав Гунько, служивший в дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады

Фото: соцсети

Шойгу также отметил, что подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в свое время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

— Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере, — заявил министр обороны РФ.

Безуспешные атаки ВФУ

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 18 октября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 13 атак штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское Харьковской области и Сергеевка в ЛНР.

СВО
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Нанесено поражение войскам и технике егерской бригады ВФУ и бригады теробороны в районе Надии в ЛНР и Берестового Харьковской области.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовых групп механизированной бригады ВФУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение личному составу и технике механизированной бригады ВФУ, бригады нацгвардии, бригады специального назначения и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

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На донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение войкам и технике трех механизированных бригад ВФУ, бригады теробороны и десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы бригады теробороны в районе населенного пункта Червоное Запорожской области.

СВО
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Кроме того, нанесено поражение личному составу и технике десантно-штурмовой, механизированной, мотопехотной бригад ВФУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР.

На запорожском направлении отражена атака штурмового отряда 71-й егерской бригады ВФУ в районе населенного пункта Вербовое.

Кроме того, в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области нанесено огневое поражение войскам и технике десантно-штурмовой и механизированной бригад ВФУ.

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Террористическая атака на Крым

Вечером 18 октября Киев предпринял попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе. Их фрагменты упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет.

СВО
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 580 боевиков ВФУ и 33 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 18 октября.

На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма.

На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВВС Украины.

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В ДНР поражены командно-наблюдательные пункты механизированной бригады ВФУ и бригады теробороны.

Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВФУ.

Российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 51 украинский БПЛА.

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